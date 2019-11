Horrorblessure voor Gomes, dader Son in tranen van veld

Een kwartier voor tijd ging Son Heung-min van achteren met een tackle door op de Portugees, wellicht uit wraak voor een duel enkele minuten eerder waarbij Gomes de Zuid-Koreaanse aanvaller van de Spurs had geraakt met een elleboog.

Gomes kwam vervolgens verkeerd neer. Zijn enkel leek een kwartslag gedraaid en is naar alle waarschijnlijkheid gebroken. Son raakte volledig van slag toen hij zag wat het gevolg was van zijn overtreding en barstte in tranen uit. Hij werd door scheidsrechter Martin Atkinson met rood van het veld gestuurd.

Gomes grijpt naar zijn been. Ⓒ AFP

Dele Alli had de Spurs in de 63e minuut op voorsprong gebracht in Liverpool. In de lange periode van extra tijd maakte Cenk Tosun gelijk.