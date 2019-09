’Het waren niet de beste jaren bij McLaren’

De 27-jarige Vandoorne was afgelopen weekeinde tijdens de Grote Prijs van België op bezoek in de paddock. Tegen Sporza vertelde Vandoorne dat een terugkeer in de Formule 1 voorlopig niet tot de mogelijkheden behoort. „Eerst wil ik mijn reputatie opkrikken in de Formule E. Het is leuk om oude bekenden terug te zien. maar missen doe ik het niet echt.”

Met Lando Norris en Carlos Sainz presteert Mclaren dit seizoen een stuk beter dan de afgelopen jaren. „De twee seizoenen dat ik in de auto zat, waren niet de beste jaren, waarschijnlijk de moeilijkste in de geschiedenis van de renstal. Jammer, maar ik kan er niks meer aan veranderen. Bitter ben ik niet.”

In de Formule E gaat Vandoorne komend jaar waarschijnlijk aan de slag bij Mercedes. „Ik wil mijn reputatie opkrikken in de Formule E, want nu herinnert iedereen zich mijn periode bij McLaren.” Wellicht dat een terugkeer in de Formule 1 later dan toch weer aan de orde komt, als Vandoorne goed presteert. „We zullen zien. Eerst wil ik races winnen in de Formule E.”