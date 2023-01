Premium Het beste van De Telegraaf

Aanvoerder Ajax vindt het mooi dat trainer afscheid nam in kleedkamer Tadic op parkeerdek ArenA: ’Spelers hebben Schreuder laten vallen’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Alfred Schreuder vertrekt bij Ajax via de achterdeur na zeven competitieduels op een rij zonder zege Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Dusan Tadic toonde zich na het ontslag van Alfred Schreuder bij Ajax een waardige aanvoerder. De Serviër nam ruim na middernacht op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA alle tijd om vragen te beantwoorden. ,,Alfred is na afloop in de kleedkamer geweest en het was heel emotioneel”, zei Tadic bijna twee uur na het laatste fluitsignaal Ajax-FC Volendam (1-1). ,,Hij zei zich verantwoordelijk te voelen, vroeg ons als groep bij elkaar te blijven, alles voor Ajax te geven en hij hoopt dat we kampioen worden. Mooi toch?”