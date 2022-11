Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Spaanse coureur Bautista bezorgt Ducati ook wereldtitel Superbike

11.00 uur: De Spaanse motorcoureur Álvaro Bautista heeft de wereldtitel bij de Superbikes veroverd. De 37-jarige Spanjaard van Ducati stelde de titel veilig tijdens de voorlaatste ronde van het seizoen in Indonesië. Ducati vierde vorige week met de Italiaanse coureur Francesco Bagnaia ook al de wereldtitel in de MotoGP.

Bautista rijdt sinds 2019 in het WK Superbike, nadat hij jarenlang was uitgekomen in de WK wegrace. De Spanjaard werd in 2006 wereldkampioen in de 125cc-klasse, de huidige Moto3. Bautista eindigde ook een keer als tweede in het WK-klassement van de 250cc (Moto2) en reed van 2010 tot en met 2018 in de MotoGP. Het lukte de Spanjaard in de koningsklasse niet om een grand prix te winnen. Zijn beste seizoen was in 2012, toen Bautista als vijfde eindigde op het WK.

Op het WK Superbike was de Spanjaard heel wat succesvoller. In zijn eerste seizoen (2019) won Bautista op een Ducati maar liefst elf races achter elkaar, maar toch kon hij de Noord-Ier Jonathan Rea niet van diens vijfde achtereenvolgende wereldtitel afhouden. Na twee tegenvallende seizoenen bij Honda keerde Bautista dit jaar terug bij Ducati en op een rode Italiaanse motor pakte hij op overtuigende wijze de wereldtitel.