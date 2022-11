Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Springruiter Smolders vijfde in wereldbeker Stuttgart

18.17 uur: Harrie Smolders is zondag als vijfde geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd van Stuttgart. De springruiter uit Lage Mierde deed het met Bingo du Parc het best van de drie Nederlanders die de barrage hadden gehaald. Willem Greve eindigde met Grandorado TN N.O.P. als tiende. Jur Vrieling werd met Long John Silver dertiende. Vrieling is op de derde plaats wel de hoogst geklasseerde Nederlander in de wereldbekerstand na vijf van de veertien wedstrijden.

Smolders was als laatste aan de beurt in de barrage waarvoor dertien ruiters zich hadden geplaatst. Negen van hen bleven foutloos waarbij de winst ging naar de Duitser Richard Vogel en zijn pijlsnelle 10-jarige hengst United Touch S. De Ier Denis Lynch gaf met Brooklyn Heights als naaste belager bijna anderhalve seconde toe. De Zweed Henrik von Eckermann voert de West-Europese League van de wereldbeker aan.

Golfer Besseling mist Tour Championship in Dubai

16.51 uur: Golfer Wil Besseling zal komende week niet deelnemen aan het Tour Championship in Dubai, het eindejaarstoernooi met de beste vijftig spelers van de DP World Tour. De Noord-Hollander had als enige Nederlandse prof nog een kans op een plek in de seizoensfinale, maar hij eindigde te laag in de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika om zich te kwalificeren.

Besseling kwam na een slotronde van 72 slagen (level par) niet verder dan de gedeelde 57e plaats op de golfbaan van Sun City. Hij eindigt daarmee als 74e in de jaarranking van de tour. Joost Luiten, Darius van Driel en Daan Huizing, die wel hun speelkaart voor volgend seizoen behielden op het hoogste speelniveau, ontbraken in het hoog aangeschreven Zuid-Afrikaanse toernooi. Voor hen was al langer duidelijk dat ze niet zouden meedoen aan het Tour Championship.

De Engelsman Tommy Fleetwood won met een totaalscore van 11 onder par de Nedbank Golf Challenge. Hij bleef de Nieuw-Zeelander Ryan Fox één slag voor. Het duo maakt ook nog kans op de eindzege in het Tour Championship, waar 10 miljoen dollar wordt verdeeld.

Wereldbekerzege veldrijder Sweeck op Beekse Bergen

16.19 uur: De Belg Laurens Sweeck heeft de veldrit om de wereldbeker op de Beekse Bergen gewonnen. Sweeck, die rijdt voor Crelan, hield in een sprint de Nederlander Lars van der Haar net achter zich. De Belg Michael Vanthourenhout werd derde, net voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis.

De Belg Eli Iserbyt, vijfde in de cross op het recreatiepark in Hilvarenbeek, behoudt de leiding in het wereldbekerklassement. Hij won de eerste drie crossen. Sweeck was na zijn winst in Maasmechelen voor de tweede keer de beste.

Drie man kwamen kort na de start voorop: Sweeck, Vanthourenhout (Pauwels Sauzen - Bingoal) en Van der Haar, die halverwege de wedstrijd zijn ploeggenoot Nieuwenhuis zag aansluiten. De 26-jarige Gelderlander werd in 2017 wereldkampioen bij de beloften, maar koos daarna voor de weg. Afgelopen najaar besloot hij zijn loopbaan als wegrenner bij Team DSM te beëindigen waarna hij door Baloise Trek Lions werd ingelijfd.

In de zesde van acht rondes sloot Iserbyt na een mislukte start weer aan, waarmee Vanthourenhout ook een ploeggenoot vooraan had. Sweeck bleek de beste in koers, al slaagde hij er in de voorlaatste ronde niet in weg te rijden bij zijn medevluchters. De 28-jarige crosser uit Leuven, die twee weken geleden zijn eerste wereldbekerzege had geboekt, hield in de sprint de snelle finisher Van der Haar achter zich.

Van der Haar moest zich neerleggen bij zijn tweede plaats. „Laurens was echt sterk in de sprint, ik kwam niet meer in zijn wiel”, gaf de Woudenberger aan. „Ik heb voor de laatste bocht ook een klein foutje gemaakt. Dat kostte me een paar meter. Ik ben een beetje ontgoocheld: weer een goede wedstrijd, weer niet gewonnen.”

Sweeck had onderweg gekozen voor een fietswissel met zachtere banden, maar wisselde daarna terug naar de hardere banden. „Ik was het even kwijt, maar goed: de winnaar heeft altijd gelijk.”

Veldrijdster Van Anrooij wint wereldbekercross op Beekse Bergen

14.42 uur: De Nederlandse veldrijdster Shirin van Anrooij heeft de vijfde wereldbekercross van het seizoen gewonnen. Dat gebeurde op recreatiepark De Beekse Bergen, waar eerder wel om nationale titels werd gestreden, maar dat als locatie nooit eerder deel uitmaakte van de internationale wedstrijdenreeks. De 20-jarige renster van Baloise Trek Lions hield in de sprint haar landgenotes Fem van Empel en Puck Pieterse achter zich.

Van Empel had de eerste vier veldritten uit de wereldbekerreeks gewonnen en blijft leider in de stand. Lang leek ze ook de wedstrijd in Hilvarenbeek te beheersen. De renster, die op 1 januari overstapt van Pauwels Sauzen - Bingoal naar Jumbo-Visma, kende de beste start en kwam daarna voorop met Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, ploeggenotes bij Alpecin-Deceuninck. Het drietal nam afstand op rensters als wereldkampioen Marianne Vos en Lucinda Brand, terug na een handblessure.

Alvarado raakte na een slippertje de aansluiting kwijt en zag Van Anrooij, die geen goede start kende, in de voorlaatste ronde passeren. Bij het ingaan van de laatste ronde nam de Zeeuwse, tweede achter Pieterse op het WK voor beloften, zelfs brutaal de kop. Met het tweetal in haar wiel bereikte ze als eerste de finish.

Ze had het advies van haar ploegleider, voormalig crosser Sven Nys, goed gevolgd. „Ze riepen me dat ik meteen ’erop en erover’ moest gaan. De eerste keer lukte dat niet en raakte ik weer iets achterop. Maar de tweede keer had ik meteen een gaatje”, vertelde Van Anrooij na haar grootste succes tot nu toe. „Vooraf droomde ik van een podiumplaats.”

In de laatste ronde was ’geen fouten maken’ haar motto. „Ik ben volle bak doorgereden, zoals ik dat ook in het eerste deel van de wedstrijd heb gedaan. Ik had een moeilijke start, moest lang achtervolgen. Deze zege betekent een enorme ’boost’. Het is belangrijk voor mij om meer zelfvertrouwen te krijgen.”

Hindernisparcours vervangt paardrijden in moderne vijfkamp

14.02 uur: De moderne vijfkamp ondergaat na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een wijziging. Het onderdeel paardrijden wordt vervangen door een hindernisparcours. Op het congres van de mondiale federatie UIMP werd met ruim 83 procent van de stemmen het hindernisparcours aangenomen als nieuw onderdeel, naast schermen, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten.

Aanleiding voor de wijziging in de moderne vijfkamp waren de incidenten vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio. Toen ontstond wereldwijde ophef over de slechte behandeling van enkele paarden. Bij de moderne vijfkamp moeten deelnemers een paard berijden dat hen door loting wordt toegewezen. De atleet krijgt slechts 20 minuten tijd om aan het paard te wennen voorafgaand aan een springparcours.

In Tokio zag de Duitse deelneemster Annika Schleu haar kansen op het goud verdwijnen omdat het paard dat ze bereed meerdere malen weigerde. Op aandringen van haar coach sloeg ze het dier met een zweep. Op videobeelden was te zien dat de coach een vuistslag uitdeelde aan het paard.

Enkele maanden na de Spelen werd bekend dat paardrijden in Parijs voor het laatst onderdeel is van de moderne vijfkamp. Diverse sporten werden sindsdien als ’vervanger’ uitgeprobeerd. De keuze viel op een hindernisparcours. Met dat onderdeel hoopt de UIMP dat de moderne vijfkamp wordt opgenomen in het programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.

Spaanse coureur Bautista bezorgt Ducati ook wereldtitel Superbike

11.00 uur: De Spaanse motorcoureur Álvaro Bautista heeft de wereldtitel bij de Superbikes veroverd. De 37-jarige Spanjaard van Ducati stelde de titel veilig tijdens de voorlaatste ronde van het seizoen in Indonesië. Ducati vierde vorige week met de Italiaanse coureur Francesco Bagnaia ook al de wereldtitel in de MotoGP.

Bautista rijdt sinds 2019 in het WK Superbike, nadat hij jarenlang was uitgekomen in de WK wegrace. De Spanjaard werd in 2006 wereldkampioen in de 125cc-klasse, de huidige Moto3. Bautista eindigde ook een keer als tweede in het WK-klassement van de 250cc (Moto2) en reed van 2010 tot en met 2018 in de MotoGP. Het lukte de Spanjaard in de koningsklasse niet om een grand prix te winnen. Zijn beste seizoen was in 2012, toen Bautista als vijfde eindigde op het WK.

Op het WK Superbike was de Spanjaard heel wat succesvoller. In zijn eerste seizoen (2019) won Bautista op een Ducati maar liefst elf races achter elkaar, maar toch kon hij de Noord-Ier Jonathan Rea niet van diens vijfde achtereenvolgende wereldtitel afhouden. Na twee tegenvallende seizoenen bij Honda keerde Bautista dit jaar terug bij Ducati en op een rode Italiaanse motor pakte hij op overtuigende wijze de wereldtitel.