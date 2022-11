Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Veldrijdster Van Anrooij wint wereldbekercross op Beekse Bergen

14.42 uur: De Nederlandse veldrijdster Shirin van Anrooij heeft de vijfde wereldbekercross van het seizoen gewonnen. Dat gebeurde op recreatiepark De Beekse Bergen, waar eerder wel om nationale titels werd gestreden, maar dat als locatie nooit eerder deel uitmaakte van de internationale wedstrijdenreeks. De 20-jarige renster van Baloise Trek Lions hield in de sprint haar landgenotes Fem van Empel en Puck Pieterse achter zich.

Van Empel had de eerste vier veldritten uit de wereldbekerreeks gewonnen en blijft leider in de stand. Lang leek ze ook de wedstrijd in Hilvarenbeek te beheersen. De renster, die op 1 januari overstapt van Pauwels Sauzen - Bingoal naar Jumbo-Visma, kende de beste start en kwam daarna voorop met Pieterse en Ceylin del Carmen Alvarado, ploeggenotes bij Alpecin-Deceuninck. Het drietal nam afstand op rensters als wereldkampioen Marianne Vos en Lucinda Brand, terug na een handblessure.

Alvarado raakte na een slippertje de aansluiting kwijt en zag Van Anrooij, die geen goede start kende, in de voorlaatste ronde passeren. Bij het ingaan van de laatste ronde nam de Zeeuwse, tweede achter Pieterse op het WK voor beloften, zelfs brutaal de kop. Met het tweetal in haar wiel bereikte ze als eerste de finish.

Ze had het advies van haar ploegleider, voormalig crosser Sven Nys, goed gevolgd. „Ze riepen me dat ik meteen ’erop en erover’ moest gaan. De eerste keer lukte dat niet en raakte ik weer iets achterop. Maar de tweede keer had ik meteen een gaatje”, vertelde Van Anrooij na haar grootste succes tot nu toe. „Vooraf droomde ik van een podiumplaats.”

In de laatste ronde was ’geen fouten maken’ haar motto. „Ik ben volle bak doorgereden, zoals ik dat ook in het eerste deel van de wedstrijd heb gedaan. Ik had een moeilijke start, moest lang achtervolgen. Deze zege betekent een enorme ’boost’. Het is belangrijk voor mij om meer zelfvertrouwen te krijgen.”

Hindernisparcours vervangt paardrijden in moderne vijfkamp

14.02 uur: De moderne vijfkamp ondergaat na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een wijziging. Het onderdeel paardrijden wordt vervangen door een hindernisparcours. Op het congres van de mondiale federatie UIMP werd met ruim 83 procent van de stemmen het hindernisparcours aangenomen als nieuw onderdeel, naast schermen, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten.

Aanleiding voor de wijziging in de moderne vijfkamp waren de incidenten vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio. Toen ontstond wereldwijde ophef over de slechte behandeling van enkele paarden. Bij de moderne vijfkamp moeten deelnemers een paard berijden dat hen door loting wordt toegewezen. De atleet krijgt slechts 20 minuten tijd om aan het paard te wennen voorafgaand aan een springparcours.

In Tokio zag de Duitse deelneemster Annika Schleu haar kansen op het goud verdwijnen omdat het paard dat ze bereed meerdere malen weigerde. Op aandringen van haar coach sloeg ze het dier met een zweep. Op videobeelden was te zien dat de coach een vuistslag uitdeelde aan het paard.

Enkele maanden na de Spelen werd bekend dat paardrijden in Parijs voor het laatst onderdeel is van de moderne vijfkamp. Diverse sporten werden sindsdien als ’vervanger’ uitgeprobeerd. De keuze viel op een hindernisparcours. Met dat onderdeel hoopt de UIMP dat de moderne vijfkamp wordt opgenomen in het programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.

Spaanse coureur Bautista bezorgt Ducati ook wereldtitel Superbike

11.00 uur: De Spaanse motorcoureur Álvaro Bautista heeft de wereldtitel bij de Superbikes veroverd. De 37-jarige Spanjaard van Ducati stelde de titel veilig tijdens de voorlaatste ronde van het seizoen in Indonesië. Ducati vierde vorige week met de Italiaanse coureur Francesco Bagnaia ook al de wereldtitel in de MotoGP.

Bautista rijdt sinds 2019 in het WK Superbike, nadat hij jarenlang was uitgekomen in de WK wegrace. De Spanjaard werd in 2006 wereldkampioen in de 125cc-klasse, de huidige Moto3. Bautista eindigde ook een keer als tweede in het WK-klassement van de 250cc (Moto2) en reed van 2010 tot en met 2018 in de MotoGP. Het lukte de Spanjaard in de koningsklasse niet om een grand prix te winnen. Zijn beste seizoen was in 2012, toen Bautista als vijfde eindigde op het WK.

Op het WK Superbike was de Spanjaard heel wat succesvoller. In zijn eerste seizoen (2019) won Bautista op een Ducati maar liefst elf races achter elkaar, maar toch kon hij de Noord-Ier Jonathan Rea niet van diens vijfde achtereenvolgende wereldtitel afhouden. Na twee tegenvallende seizoenen bij Honda keerde Bautista dit jaar terug bij Ducati en op een rode Italiaanse motor pakte hij op overtuigende wijze de wereldtitel.