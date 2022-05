Premium Het beste van De Telegraaf

’Toch weer gelukt om van zo’n gek groepje spelers vechtmachine te smeden’ Jongste trainer Eredivisie Sjors Ultee flikt het weer

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Trainer Sjors Ultee van Fortuna Sittard kan zijn geluk niet nadat zijn ploeg in de Eredivisie wist te blijven. Ⓒ ProShots

NIJMEGEN - Het was een dubbeltje op zijn kant voor Fortuna Sittard, dat zich door een 1-0 zege bij NEC verzekerde van lijfsbehoud. Een late gelijkmaker zou de Limburgers van de hemel in de hel hebben gestort, want dan zou Fortuna van de vijftiende naar de zeventiende plek duikelen en direct gedegradeerd zijn. Op de bank beleefde Sjors Ultee (34) spannende momenten, toen ver in blessuretijd de bal tot twee keer toe van de doellijn werd gehaald door zijn ploeg. Even later kon de jongste trainer van de Eredivisie feestvieren met zijn spelers en weer een mooi succes bijschrijven op zijn cv