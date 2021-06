EK: Engeland als groepswinnaar door, Kroaten ook verder

Engeland kwam prima uit de startblokken. Raheem Sterling opende al in de 12e minuut de score uit een kopbal. Even daarvoor had hij nog de paal geraakt. Harry Kane had in de 27e minuut een uitgelezen kans op de 2-0, maar de bekritiseerde aanvaller faalde oog in oog met de Tsjechische doelman.

Voor rust ontsnapte Engeland nog aan de Tsjechische gelijkmaker toen Tomas Soucek maar net naast schoot.

In de tweede helft viel er weinig te beleven op Wembley. Engeland leek het wel best te vinden. De Tsjechen gingen wel op jacht naar de gelijkmaker, maar waren niet bij machte iets te forceren. De gevreesde Patrik Schick, die al drie keer scoorde voor de Tsjechen in de eerste twee EK-duels, was nauwelijks gevaarlijk.

Enkele minuten voor tijd leek Engeland nog op 2-0 te komen, maar de treffer van Jordan Henderson werd afgekeurd wegens buitenspel.

Callum McGregor (m) laat Hampden Park ontploffen na de 1-1. Ⓒ AFP

Kroatië staat op

In het andere duel in groep D gingen de Schotten in Glasgow voortvarend van start, maar het was Nikola Vlašic die de openingstreffer voor Kroatië voor zijn rekening nam. Hij kon van dichtbij raak schieten. Een paar minuten voor rust lukte het Schotland dan toch om weer op gelijke hoogte te komen. Callum McGregor schoot in de 42e minuut de 1-1 binnen met een bekeken schot.

Snel na rust had Kroatië een prima mogelijkheid om weer op voorsprong te komen, maar tot opluchting van de Schotse fans op Hampden Park verprutste Josko Gvardiol de kans door de bal verkeerd aan te nemen.

Tien minuten later kreeg Luka Modric het stadion toch stil. Een heerlijke bal van de inmiddels 35-jarige aanvoerder (buitenkant voet) betekende de 2-1 voor de Kroaten. Een kwartiertje voor tijd was het Ivan Perisic die aan alle Schotse illusies, als die er nog waren, een einde maakte. Hij kopte de 3-1 binnen voor Kroatië.

Nikola Vlašic op zijn knieën na de openingstreffer voor Kroatië. Ⓒ AFP

Door de ruime zege van Kroatië moest Tsjechië met de derde plaats in de poule genoegen nemen.

De drie geplaatste ploegen uit groep D weten nog niet tegen wie ze spelen in de achtste finales.

