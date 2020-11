Dumfries viert terugkeer bij PSV met winst en twee assists

Met Denzel Dumfries en Cody Gakpo weer aan boord (en in de basis) had PSV wat recht te zetten na de smadelijke Europa League-nederlaag (4-1) van afgelopen donderdag bij PAOK Salonik. En dat was te zien, want de Eindhovenaren vlogen na het eerste fluitsignaal om 20.00 uur uit de startblokken.

Binnen de minuut had Donyell Malen PSV al bijna op voorsprong gezet, maar Willem II-keeper Jorn Brondeel bracht nog net redding op doellijn, waarna de bal via zijn eigen verdediger Sebastian Holmén nog bijna het doel in caramboleerde. Eran Zahavi kreeg drie minuten later een kopkans, maar de Israeliër kon de bal niet genoeg kracht mee geven.

Duits dynamiet

Na een klein kwartier was het wel raak, toen Pablo Rosario met een mooie pass Philipp Max lanceerde. De voor Duitsland opgeroepen linksback nam de bal knap mee en schoot raak in de korte hoek. Vijf minuten later verdubbelde Mario Götze de marge, nadat Dumfries alle gelegenheid kreeg om zich ondanks een paar struikelpartijen vrij te spelen in het Tilburgse strafschopgebied en de bal bij Götze te bezorgen.

Willem II speelde een machteloze eerste helft en kwam niet verder dan een vrije schietkans voor Vangelos Pavlidis. De Griek kon aanleggen vanaf de rand van het strafschopgebied, maar schoot hoog over. Met twee verse wissles trachtte Adrie Koster Willem II na rust weer in de wedstrijd te brengen, en dat lukte ook.

Kansen Willem II

De Tilburgers kwamen diverse keren gevaarlijk door, maar invaller Ole Romeny en Ché Nunnely zagen binnen drie seconden toe PSV-keeper Yvon Mvogo hun beider inzetten onschadelijk maakte. Malen leek aan de overkant de wedstrijd in het slot te gooien, maar hij stuitte na een mooi hakballetje van Eran Zahavi op Brondeel.

Kort daarop was de wedstrijd voor Willem II gedaan, en dat had het aan Derrick Köhn te wijten. De verdediger ging met gestrekt been door op Dumfries en kon direct met rood inrukken. Dat Dumfries in de slotfase ook de assist voor de 3-0 van Malen verzorgde, zal de rechtsback goed hebben gedaan.

Mathias Kjølø, een 19-jarige Noor, mocht in de slotfase nog zijn debuut maken bij PSV.

