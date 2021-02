Sven Botman blijft met Lille koploper in Frankrijk

Premium Voetbal

Belgenflop of miljoenenstrop: de 10 blessures van Eden Hazard bij Real Madrid

Hij had in Estadio Santiago Bernabeu met doelpunten en assists de opvolger moeten worden van Cristiano Ronaldo. Maar de enige ranglijst die Eden Hazard aanvoert, is die van meeste blessures. De Belg miste bij Real Madrid sinds zijn komst in 2019 al 43 duels.