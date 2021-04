Boomlange Kjell Scherpen maakt indruk op Peter Čech

Petr Čech Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

HEERENVEEN - Edwin van der Sar kan er smakelijk over vertellen. Kjell Scherpen maakte op 4 november 2019 in de catacomben van Stamford Bridge een onuitwisbare indruk op technisch adviseur Peter Čech, die de toen negentienjarige doelman nog nooit had zien keepen, maar qua postuur wel bij Chelsea vond passen.