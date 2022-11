Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Niesten verovert nationale titel cross bij Warandeloop

13:25 uur Stan Niesten heeft bij de Warandeloop in Tilburg de Nederlandse titel op de cross veroverd. De 26-jarige atleet uit Beverwijk finishte als tweede achter de Serviër Elzan Bibic, die in 29.26 de snelste was over tien kilometer. Acht seconden na de winnaar leverden Niesten en Filmon Tesfu een felle sprint om de nationale titel. Het verschil was amper waarneembaar.

Op 12 seconden na Bibic passeerde Stan Schipperen als derde Nederlander de finish.

Niesten veroverde afgelopen zomer op de 10.000 meter zijn eerste nationale titel bij de senioren.

Tennissers loten Slowakije in kwalificaties Daviscup

12.26 uur: De Nederlandse tennissers zijn in de kwalificaties van de Daviscup van 2023 gekoppeld aan Slowakije. Nederland speelt dat duel thuis. De wedstrijden worden afgewerkt op 3 en 4 of 4 en 5 februari volgend jaar.

Het Nederlandse team bereikte dit jaar de Daviscup Finals door in de kwalificaties Canada te verslaan. De Canadezen speelden toen zonder topspelers Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime. Canada werd later toegevoegd aan de finale omdat Rusland niet mocht meedoen en bereikte vervolgens de eindstrijd. Daarin nemen ze het later zondag op tegen Australië. Nederland werd afgelopen week in de kwartfinales van de Daviscup Finals uitgeschakeld door Australië.

Veldrijdster Pieterse boekt in Hulst tweede zege in wereldbeker

11.54 uur: Veldrijdster Puck Pieterse heeft voor de tweede week op rij een cross om de wereldbeker gewonnen. De jonge Nederlandse van Alpecin-Deceuninck was ditmaal de beste in de Vestingcross van Hulst. Pieterse boekte vorige week in het Belgische Overijse haar eerst wereldbekerzege.

Pieterse (20) reed samen met klassementsleider Fem van Empel voorop toen die laatste getroffen werd door materiaalpech. De problemen met haar ketting kostten Van Empel een minuut. Dat verschil kon ze in het restant van de cross niet meer goedmaken. Op 42 seconden werd Van Empel, winnaar van de eerste vier wereldbekerwedstrijden dit seizoen, tweede. De derde plek was voor Shirin van Anrooij, eveneens een jonge Nederlandse.

Pieterse, Van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado waren het snelste weg op het modderige parcours met tal van verraderlijke stroken. De Rotterdamse haakte vooraan snel af, terwijl Pieterse al springend over de balken enigszins afstand nam van Van Empel. Die sloot in de derde ronde weer aan maar ging vervolgens onderuit. Dat overkwam vrijwel alle rensters, maar bij Van Empel had het fatale gevolgen omdat haar versnellingsapparaat niet meer werkte.

Het bleek een voortijdige beslissing in de wedstrijd die anders volgens Pieterse mogelijk heel anders verlopen was. „Ik zag dat Fem op de klimmetjes sterker was dan ik. Ik heb een beetje geluk gehad met haar val. Anders zou het echt een zwaar gevecht zijn geweest”, vertelde Pieterse, die nooit verslapte en zo naar haar tweede wereldbekerzege op rij reed.

Van Empel, eveneens pas 20, moest zich neerleggen bij de pech die haar was overkomen. „Ik heb geknokt tot het eind, ook om de rensters achter me van me af te houden. De tweede plaats was gezien de omstandigheden het hoogst haalbare. Ik doe in ieder geval goede zaken voor het klassement”, aldus de renster die op 1 januari overstapt van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Jumbo-Visma.

LeBron James leidt LA Lakers langs San Antonio Spurs

08.40 uur: LeBron James heeft zijn ploeg LA Lakers naar een tweede zege op rij tegen San Antonio Spurs geleid. De sterspeler van Los Angeles maakte 39 punten en had daarmee een groot aandeel in de 143-138-zege.

De Lakers speelden nog zonder de geblesseerde Anthony Davis en de geschorste Patrick Beverley. Met James en ook Dennis Schroder die goed was voor 21 punten en Lonnie Walker die 19 punten maakte, won Los Angeles voor de vijfde keer in de afgelopen zes wedstrijden.

„Ik heb het gevoel dat we beter en beter worden”, zei James die een dag eerder zijn rentree bij de Lakers had opgeluisterd met een overwinning op de Spurs. „Vroeg in het seizoen zouden we een wedstrijd als deze hebben verloren.”

San Antonio Spurs leed de achtste nederlaag op rij en staat voorlaatste in de Western Conference, een plaats boven de Lakers. Keldon Johnson was goed voor 26 punten bij de thuisploeg.

Phoenix Suns won nipt van Utah Jazz: 113-112. Deandre Ayton maakte 29 punten voor de Suns en was goed voor 21 rebounds. Devin Booker zorgde nog voor 27 punten. Phoenix won voor de vierde keer op rij na een spannende slotminuut.

De Suns gaan aan de leiding in de Western Conference met dertien zeges en zes nederlagen. Utah, dat twaalf keer won en tien keer verloor, staat achtste.