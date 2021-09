Premium Het beste van De Telegraaf

Vraag lijkt niet óf Nederlander wordt ontslagen bij FC Barcelona, maar wanneer Namen van mogelijke opvolgers Ronald Koeman liggen uren na nachtelijk overleg al op straat

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Het was een frustrerende avond voor Ronald Koeman in Lissabon. Ⓒ Getty Images

BARCELONA - Ronald Koeman is zaterdag tegen Atletico Madrid ’gewoon’ de trainer van FC Barcelona. Door een schorsing zal hij vanaf de tribunes van het Wanda Metropolitano zien of zijn spelers hem nog in het zadel kunnen houden. Na de 3-0 nederlaag bij Benfica in de Champions League woensdag regent het inmiddels zoveel verwijten, dat het niet langer de vraag lijkt óf de coach moet vertrekken, maar wanneer.