Ruben van Bommel kiest voor AZ

Van Bommel, de zoon van Antwerp-coach Mark van Bommel en kleinzoon van Bert van Marwijk, beleefde een geweldig seizoen bij MVV in de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel hij pas sinds eind oktober een vaste bassispeler was, maakte hij vijftien doelpunten en gaf hij ook vijf assists.

In Alkmaar tekent de talentvolle speler een contract voor vier seizoenen. Van Bommel is transfervrij – bij MVV had hij ook geen jeugdcontract – maar heeft in een eerder stadium al aangegeven dat hij wil en hoopt dat de club uit Maastricht wat aan hem verdient. Dat zal tussen beide partijen worden opgelost.

Voor zijn komst naar MVV in 2020 was Van Bommel zeven seizoenen actief in de opleiding van PSV.

