’PSG wil diep in buidel tasten om Mbappé te behouden: 200 miljoen in twee jaar tijd’

Een jaarlijks salaris van 50 miljoen euro, met daarbovenop nog een tekenbonus van 100 miljoen euro. PSG wil Mbappé de absolute grootverdiener maken binnen een club waar ook heren als Lionel Messi en Neymar rondlopen. Met zijn 156 doelpunten en 78 assists in 205 wedstrijden is Mbappé dan ook een cruciale factor om de eeuwige Champions League-droom te verwezenlijken.

Over dromen gesproken: het is ondertussen duidelijk dat de liefde tussen Mbappé en Real Madrid wederzijds is. De Spaanse landskampioen zou met soortgelijke astronomische cijfers aangeklopt hebben bij Mbappé, dus het is aan de aanvaller nu, die zijn hart moet volgen en de knoop uiteindelijk moet doorhakken. Binnenkort kan hij alvast een kijkje nemen in Benabéu, want volgende week staat de return in de Champions League tussen Real en PSG geprogrammeerd. In de heenwedstrijd (1-0 voor de Fransen) trof Mbappé op prachtige wijze raak.

Bron: Het Nieuwsblad