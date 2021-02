Aanhoudende blessuregolf Real Madrid drijft trainer Zinedine Zidane tot wanhoop

Alleen al de blessures van Carvajal zijn nog amper bij te houden. Het is alweer de vierde keer te worden dit seizoen dat de verdediger aan de kant komt te staan. „Ik heb te doen met Carvajal, hij kreeg weer last van zijn oude blessure terwijl hij goed speelde. Hij is belangrijk voor ons. Ik kan allemaal hopen dat het meevalt”, sprak trainer Zinedine Zidane.

Maar Carvajal is lang niet de enige. Eden Hazard wordt dit seizoen ook continu geplaagd door blessures. Daarnaast zijn nu ook Sergio Ramos, Marcelo, Álvaro Odriozola, Eder Militao, Federico Valverde en Rodrygo uitgeschakeld.

„Ik snap het niet, we hebben zoveel blessures en ik maak me zorgen”, zei Zidane. Een echte verklaring voor al die blessures heeft hij niet. Eerder in het seizoen klaagde de trainer nog over het drukke speelschema. „Die discussie ga ik niet meer aan, ik heb al genoeg problemen. Het schema is zoals het is.”