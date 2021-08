AZ-trainer Jansen: ’Focus volledig op Celtic na rouw om verlies tegen RKC

Trainer Pascal Jansen: „Ik schrok van het feit dat ik mijn ploeg van de voorbereiding niet herkende. Ik heb aangegeven dat ik dat niet zag aankomen. Het was wel de realiteit.

„De spelers krijgen van mij altijd 24 uur om te rouwen. Dat hebben we gedaan en daarna zijn we verder gegaan. De focus is volledig op Celtic. Er zullen wel een aantal dingen anders zijn. Of dat met de opstelling te maken heeft? Mogelijk.”

Hobie Verhulst verdedigt het doel van AZ. De onlangs aangetrokken Deense doelman Peter Vindahl Jensen is wel meegegaan naar Glasgow, maar trainer Pascal Jansen vindt het nog te vroeg om hem al op te stellen. „Hij is pas een paar dagen bij ons en we geven hem nog even de tijd”, aldus Jansen.