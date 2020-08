Van der Sar deelde een foto van de brief via Instagram. „Beste Edwin, wil je voor het volgend zorgen: dat Luis Suarez terugkomt?”, zo luidde de aanhef.

„Als dat niet lukt, bel dan je vriend Ronald Koeman, zodat hij Lionel Messi in het vliegtuig zet naar Amsterdam. Kom over vier jaar scouten, want wij zijn de beste broertjes op het veld. Succes komend seizoen. Groetje, Sam en Nick. PS... We hebben goed op je auto gepast.”

De voormalig doelman reageerde sportief op de brief. „Sam en Nick, dank voor jullie op mijn autoraam. Ik zal aan vragen Marc Overmars vragen of het gaat lukken.”

De directeur voetbalzaken stelde deze week dat hij een lijntje heeft uitgeworpen richting Suarez. „We hebben wel contact gehad”, zei Overmars in de rust van het oefenduel met Hertha BSC. „Maar we hebben met zo veel spelers contact. Oud-Ajacieden bijvoorbeeld. Dat is logisch. Die contacten moet je onderhouden.”

Suárez mag vertrekken bij FC Barcelona, zo meldden Spaanse media afgelopen week. Later werd bekend dat Lionel Messi wil vertrekken bij de nieuwe club van Ronald Koeman.