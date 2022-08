Herbeleef: succesvolle aftrap Jumbo-Visma in sfeervol Utrecht

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Een succesvolle Vuelta-afrap voor Jumbo-Visma, de ploeg verovert in de persoon van Robert Gesink de eerste rode trui. Ⓒ ANP/HH

Het had twee jaar geleden al moeten gebeuren, maar vrijdag keerde de Ronde van Spanje dan toch na dertien jaar terug op Nederlandse bodem. In 2009 begon de Vuelta met een individuele tijdrit op het TT-circuit van Assen. Ditmaal ging de rittenkoers van start met een 23 kilometer lange ploegentijdrit in Utrecht, die werd gewonnen door Robert Gesink namens de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg.