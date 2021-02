Betsema en Hermans winnen in Eeklo

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: De Graafschap na winst naast koploper Cambuur

17.01 uur: De Graafschap heeft in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen van MVV. De formatie van trainer Mike Snoei deed dat op de Vijverberg met bescheiden cijfers, 1-0. Jordy Tutuarima werd de matchwinner. Hij scoorde na ruim een half uur, na voorbereidend werk van Danny Verbeek.

De Graafschap, koploper in de strijd om de derde periodetitel, staat op de tweede plaats van de reguliere ranglijst. De club heeft evenveel punten als koploper SC Cambuur, maar wel met twee wedstrijden meer gespeeld.

Go Ahead Eagles won met 1-0 van Telstar, hier was Jacob Mulenga de man van het beslissende doelpunt. Go Ahead Eagles staat vijfde op de ranglijst.

Veldrijden: Betsema en Hermans zegevieren in Eeklo

16.20 uur: Denise Betsema heeft haar vorm in de slotfase van het veldritseizoen onderstreept met een zege in de Ethias Cross in Eeklo. De renster van Texel duelleerde vooral met landgenote Manon Bakker, die op vijf seconden achterstand als tweede finishte. Wereldkampioene Lucinda Brand eindigde als derde.

Betsema nam vanaf de start het initiatief, maar Bakker nam na twee ronden het commando over. In de vijfde en voorlaatste ronde op het technische parcours was Betsema terug aan de leiding en reed ze met een pittige versnelling weg. Toch werd het nog spannend in de laatste ronde, omdat Betsema, die brons won op het WK in Oostende, met haar fiets bleef haken op een heuveltje. Bakker had de kans voorbij te komen, maar maakte ook een foutje en moest van de fiets.

Quinten Hermans won de wedstrijd bij de mannen. De Belg ging er halverwege vandoor en werd niet meer achterhaald. Toon Aerts arriveerde op vijftien seconden achter Hermans als tweede, Europees kampioen Eli Iserbyt werd derde. Corné van Kessel was de beste Nederlander op de vierde plaats.

Schaatsen: Schouten en Groenewoud naar WK-finale massastart, Bergsma en Stroetinga bij mannen

15.18 uur: De twee Nederlandse deelneemsters aan de massastart bij de WK afstanden in Thialf hebben zich in de halve finales niet laten verrassen. Irene Schouten won de eerste race en Marijke Groenewoud zegevierde in de tweede rit. De eerste acht rijdsters plaatsten zich voor de WK-finale, die later op zaterdag wordt verreden. Schouten gaat op jacht naar haar derde wereldtitel op dit olympische onderdeel. Groenewoud doet voor de eerste keer mee aan de WK.

Bij de mannen hebben ook Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga zich geplaatst voor de finale op de massastart. Bergsma eindigde in zijn halve eindstrijd als vierde, Stroetinga finishte als vijfde in de andere race. Bergsma (35) verdedigt later op zaterdag in het lege Thialf zijn wereldtitel. Stroetinga (39) is de wereldkampioen van 2015 op dit olympische onderdeel.

Zwitserse skiester Suter wereldkampioene op de afdaling

12.46 uur: De Zwitserse skiester Corinne Suter heeft de wereldtitel veroverd op de afdaling. Ze ging als snelste naar beneden op de piste van het Italiaanse Cortina d'Ampezzo. Haar tijd was 1.34,27.

Suter was 0,20 seconden sneller dan de Duitse Kira Weidle, die zilver won. De Zwitserse Lara Gut-Behrami, donderdag de winnares van het goud op de super-G, greep nu de bronzen medaille. Zij gaf 0,37 seconde toe op de 26-jarige Suter.

Suter won voor het eerst in haar carrière een gouden WK-medaille. Ze was donderdag al goed voor het zilver op de super-G. Ze bezorgde Zwitserland na 32 jaar weer succes op het koningsnummer van het alpineskiën. Haar landgenote Maria Walliser was in 1989 de wereldkampioene.

De Sloveense titelverdedigster Ilka Stuhec speelde geen rol van betekenis. Ze was 1,30 langzamer dan Suter en eindigde als veertiende.

Wielrennen: Sneeuw houdt etappe op Mont Ventoux niet tegen

11.48 uur: De derde etappe in de Ronde van de Provence, de koninginnenrit op de flanken van de Mont Ventoux met aankomst bij skistation Chalet Reynard, gaat door. Er was even de vrees dat er te veel sneeuw zou liggen op de weg, maar bij een inspectie zaterdagochtend is beslist dat de koers kan doorgaan.

De etappe over 153,9 kilometer start in Istres. De Italiaan Davide Ballerini, de winnaar van de eerste twee ritten, staat aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van zestien seconden op de Spanjaard Alex Aranburu. De Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe en Bauke Mollema staan daar kort achter.

De Belg Tim Wellens, vorige week winnaar van de Ster van Bessèges, gaat niet meer van start. Hij is verkouden en heeft keelpijn, meldde zijn ploeg Lotto-Soudal.

Volleybal: Volleybal-international Beliën maanden uitgeschakeld

10.48 uur: olleybal-international Yvon Beliën is de komende maanden uitgeschakeld en zal dit voorjaar de eerste wedstrijden bij Oranje missen, meldt de volleybalbond Nevobo. De middenaanvalster, die onder contract staat bij de Italiaanse club Il Bisonte Firenze, is deze week geopereerd aan een stressfractuur in haar linker scheenbeen.

Beliën is tijdelijk teruggekeerd naar Nederland vanwege de blessure. Bij de ervaren international is een pin in haar scheenbeen geplaatst, waardoor haar klachten verholpen zouden moeten worden. Naar verwachting is ze over vier maanden hersteld.

De Nederlandse volleybalsters doen deze zomer niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. Het team begint dit voorjaar aan de Nations League onder leiding van de nieuwe bondscoach Avital Selinger.

Basketbal: Basketballers Jazz blijven maar winnen in NBA

10.06 uur: De basketballers van Utah Jazz zijn vooralsnog dit seizoen de beste ploeg in de Amerikaanse NBA. Jazz won van Milwaukee Bucks met 129-115 en dat was zege nummer zeventien in achttien wedstrijden. De ploeg uit Salt Lake City leidt in de Eastern Conference. Rudy Gobert en Joe Ingles waren de topschutters bij Utah Jazz met ieder 27 punten. De Griek Giannis Antetokounmpo maakte 29 punten voor de Bucks en noteerde ook nog 15 rebounds.

Regerend kampioen Los Angeles Lakers bleef in het spoor van Utah Jazz door met 115-105 te winnen van Memphis Grizzlies. Anthony Davis, hersteld van een pijnlijke achillespees, was topscorer bij de Lakers met 35 punten. LeBron James produceerde 28 punten.

Dallas Mavericks won van New Orleans Pelicans in een puntrijke wedstrijd: 143-130. Luka Doncic was bijzonder productief voor de Mavericks met 46 punten. Zijn teamgenoot Kristaps Porzingis noteerde er 36. Bij de Pelicans was Zion Williamson de beste schutter met 36 punten.