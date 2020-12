Keisuke Honda na klein jaar weg bij Botafogo

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Honda al na klein jaar weg bij Braziliaanse club Botafogo

10.19 uur: Keisuke Honda vertrekt al na een jaar bij de Braziliaanse club Botafogo. De 34-jarige Honda verliet in januari van dit jaar Vitesse voor een avontuur in Zuid-Amerika, dat geen groot succes is geworden.

„Zoals jullie weten, verlaat ik Botafogo. Ik heb al jullie kritiek op het gebrek aan resultaten geaccepteerd. Kritiek is normaal en ik kom niet met excuses. Ik ben ook teleurgesteld en het spijt me”, schreef Honda op sociale media.

„Ik ben jullie erg dankbaar voor alles wat jullie hebben gedaan. Het was een geweldige ervaring en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt zoals bij mijn aankomst op de luchthaven en bij het stadion. Ik heb deze beslissing genomen om persoonlijke en professionele redenen.” Honda werd een jaar geleden in Rio de Janeiro groots onthaald door de fans van Botafogo.

In 27 wedstrijden kwam Honda slechts 3 keer tot scoren. Botafogo staat negentiende in de Braziliaanse competitie en stevent af op degradatie.

Eind vorig jaar speelde Honda kortstondig voor Vitesse, maar zijn terugkeer in Nederland bleek geen succes. Tussen 2008 en 2010 was Honda wel succesvol bij VVV-Venlo, waarna hij naar CSKA Moskou verkaste. Later speelde hij ook voor AC Milan.

Basketbal: LeBron James luistert verjaardag op met fraaie mijlpaal en zege

07.43 uur: LeBron James heeft in San Antonio zijn 36e verjaardag opgeluisterd met een fraaie mijlpaal. In het met door zijn club LA Lakers met 121-107 gewonnen duel met San Antonio Spurs was hij voor de duizendste wedstrijd op een rij goed voor ’double digits’, oftewel minimaal tien punten.

James nam tegen de Spurs 26 punten voor zijn rekening. In het tweede kwart bezorgde hij de Lakers met zijn tiende punt een 46-37-voorsprong. De reeks van duizend begon op 6 januari 2007 toen James nog uitkwam voor Cleveland Cavaliers.

„Ik probeer gewoon in het moment te leven en door te gaan om mijn spel te verbeteren en de samenwerking met mijn teamgenoten te verbeteren zodra ik op het veld sta”, zei James, die al zijn halve leven in de NBA actief is.

„Ik ben al 18 jaar gezegend om het spel te spelen waar ik van hou en hopelijk kan ik op een hoog niveau blijven spelen.” Vorig jaar pakte James met de Lakers de NBA-titel. Ook in 2012, 2013 en 2016 pakte hij de titel.

Bij de Spurs werd Becky Hammon de eerste vrouw ooit die een NBA-team leidde. De assistent nam het over van coach Gregg Popovich, die werd weggestuurd na commentaar op de leiding.