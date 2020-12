Mike Foppen net boven Nederlands record op 10 kilometer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Foppen net boven Nederlands record op 10 kilometer Madrid

20:27 uur Atleet Mike Foppen heeft in de oudejaarsloop van Madrid een aanval op het Nederlands record 10 kilometer op de weg zien mislukken. De 24-jarige Gelderlander bleef een paar seconden boven het record dat met 28.08 op naam staat van Abdi Nageeye en Richard Douma.

Foppen, die afgelopen zomer op de baan de Nederlandse titels pakte op de 5000 en 10.000 meter, eindigde als vierde in een officieuze tijd van 28.14.

In de sprint om de derde plaats moest de Nijmegenaar het afleggen tegen de Keniaanse Amerikaan Paul Chelimo. De 25-jarige Keniaan Daniel Simiu Ebenyo soleerde naar de winst in de Spaanse hoofdstad. Ebenyo kwam als eerste over de finish in 27.42.

Tennis: Andy Murray slaat toernooi in VS uit voorzorg over

17.12 uur: Tennisser Andy Murray heeft zich weer afgemeld voor het ATP-toernooi van Delray Beach. De voormalige nummer 1 van de wereld accepteerde vorige week nog een wildcard voor het toernooi in Florida, dat volgende week wordt gehouden. Murray wil in de aanloop naar de Australian Open niet het risico lopen dat hij besmet raakt met het coronavirus en mijdt daarom Delray Beach.

„Gezien de toename van het aantal Covid-besmettingen en de transatlantische vluchten die ik anders zou moeten maken, doe ik niet mee. Ik wil de risico’s in de aanloop naar de Australian Open zo klein mogelijk houden”, zegt de 33-jarige Schot in de Britse media.

Murray ontving afgelopen weekeinde ook een wildcard voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat vanwege de coronamaatregelen is verschoven van januari naar februari. De deelnemers moeten bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine. De Australian Open, het toernooi waarin Murray vijf keer de finale haalde, begint op 8 februari.

Voetbal: Sociedad wint Baskische derby dankzij vroeg doelpunt

16.00 uur: Real Sociedad heeft in de Spaanse voetbalcompetitie de Baskische derby tegen Athletic gewonnen. In het lege stadion San Mamés in Bilbao werd het 0-1, door een vroeg doelpunt van Portu. De middenvelder rondde een fraaie aanval van de bezoekende ploeg af.

Real Sociedad was na rust een paar keer dicht bij de tweede treffer. Zo raakte Alexander Isak, de Zweed die in het verleden bij Willem II speelde, met een vrije trap de lat.

Bij Athletic speelde Raúl Garcia als invaller zijn vijfhonderdste wedstrijd in La Liga. De 34-jarige middenvelder kwam 20 minuten voor tijd in het veld, maar hij kon de nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Voor Real Sociedad, dat eerder dit seizoen nog een tijdje bovenaan stond, betekende het de eerste overwinning in de Spaanse competitie sinds 22 november bij Cádiz (0-1). De ploeg van trainer Imanol Alguacil verloor de afgelopen weken van FC Barcelona, Levante en Atlético Madrid. Real Sociedad gaat 2021 in met 6 punten achterstand op koploper Atlético, dat drie wedstrijden minder speelde.

Athletic en Real Sociedad zouden elkaar afgelopen seizoen treffen in de Spaanse bekerfinale, maar die werd vanwege de coronapandemie uitgesteld. Het is de bedoeling dat de Baskische clubs op 4 april 2021 alsnog om de Copa del Rey gaan strijden.

Roeien: Drievoudig olympiër Jos Compaan (62) overleden

15.29 uur: Oud-roeister Jos Compaan is op 62-jarige leeftijd overleden. Compaan deed mee aan drie Olympische Spelen: Moskou 1980, Los Angeles 1984 en Seoul 1988. Ze keerde steeds zonder medaille terug naar huis.

„Met haar verliest de Nederlandse roeiwereld een voormalig olympisch roeister, een bevlogen en gedreven roeibestuurder, een verenigingsmens in hart en nieren met veel liefde en toewijding voor de roeisport en in het bijzonder voor het jeugdroeien”, aldus de Nederlandse bond KNRB.

Compaan was vanaf 2011 jarenlang voorzitter van de Amsterdamse roeivereniging Willem III, waarvan ze ook erelid is. Haar dochter Karien Robbers behoort in het nationale team tot de Vrouwen Acht.

Voetbal: FC Twente loost overbodige aanvaller

14.39 uur: FC Twente heeft afscheid genomen van Alexander Jeremejeff. De Zweedse aanvaller, in de zomer voor een jaar gehuurd van Dynamo Dresden met een optie tot koop, keert terug naar zijn oude club BK Häcken. De 27-jarige Jeremejeff kwam dit seizoen als invaller negen keer in actie in de Eredivisie voor FC Twente. Hij maakte één doelpunt, tegen FC Groningen (3-1).

BK Häcken neemt Jeremejeff over van Dynamo Dresden. De Zweed ondertekende een contract voor drie jaar bij de club waarvoor hij eerder al twee periodes speelde.

FC Twente nam woensdag ook al afscheid van een andere huurling, Lazaros Lamprou. Ook hij kwam weinig aan spelen toe in Enschede en keert daarom een half jaar eerder dan gepland terug naar PAOK Saloniki.

Trainer Ron Jans kiest voorin doorgaans voor het trio Václav Cerny, Danilo en Queensy Menig. Zij maakten bij elkaar al twintig doelpunten in de competitie. FC Twente staat na veertien wedstrijden op de zevende plaats.

Russische skispringer test positief bij Vierschansentournee

14.38 uur: Een dag voor de tweede wedstrijd uit de Vierschansentournee in Garmisch-Partenkirchen heeft een Russische skispringer positief getest op het coronavirus. De betreffende skispringer, van wie de naam niet is bekendgemaakt, zit voorlopig in quarantaine. Ook drie andere leden van het Russische team, onder wie één skispringer, zijn in quarantaine geplaatst omdat ze nauw contact hebben gehad met hun positief geteste landgenoot.

Alle deelnemers aan de Vierschansentournee zijn woensdag weer getest op het coronavirus. De uitslagen kwamen op oudejaarsdag binnen. Traditioneel is op nieuwjaarsdag de tweede wedstrijd uit de tournee, in Garmisch-Partenkirchen.

In de aanloop naar de eerste wedstrijd in Oberstdorf testte de Poolse skispringer Klemens Muranka positief. Muranka en de andere Polen, onder wie titelverdediger Dawid Kubacki en drievoudig olympisch kampioen Kamil Stoch, mochten toch meedoen omdat de hertests een negatieve uitslag opleverden. Stoch eindigde in Oberstdorf als tweede achter de Duitser Karl Geiger.

De Noor Marius Lindvik, de nummer 3 op de Duitse schans, ontbreekt in Garmisch-Partenkirchen vanwege tandpijn. Lindvik is al op weg naar Innsbruck, de derde halte van de tournee, om zich te laten behandelen door een tandarts.

Voetbal: Medewerkers Sparta leveren ook eerste half jaar 2021 in

13.30 uur: Alle medewerkers van Sparta, onder wie spelers en trainers, zijn akkoord gegaan met een verlenging van een sociaal akkoord. Het akkoord is bedoeld om de financiële schade die veroorzaakt wordt door het coronavirus op te vangen.

„Wij mogen ons gelukkig prijzen met de saamhorigheid onder alle werknemers van de club. Het bevestigt niet enkel de eensgezindheid binnen de krijtlijnen, waarvoor wij als club staan, maar ook daarbuiten”, aldus directeur Manfred Laros.

Het oude akkoord was tot eind 2020 in werking, het nieuwe akkoord loopt tot 30 juni 2021.

Sparta staat negende in de Eredivisie met 18 punten uit veertien duels.

Veldrijden: Iserbyt ondanks elleboogblessure van start in Baal

12.47 uur: De Belgische veldrijder Eli Iserbyt kan vrijdag, op nieuwjaarsdag, zijn opwachting maken in de X2O Badkamers Trofee in Baal. De 23-jarige Europees kampioen liep zaterdag in Zolder een elleboogblessure op en miste zondag de wedstrijd in Dendermonde en woensdag de Ethias Cross in Bredene.

„Het gaat lukken, maar pijnlijk wordt het wel”, aldus Iserbyt, die donderdagochtend een lichte training in het bos afwerkte.

„Alle spieren rond de elleboog zijn geraakt, en die hebben veel tijd nodig om volledig te herstellen. Vooral onverwachte schokken doen pijn. En trekken aan het stuur is erg moeilijk. Springen over de balken, dat zal ik waarschijnlijk niet kunnen doen. En ook in de start wordt het moeilijk. Recht op de pedalen staan wordt pijnlijk, maar Baal is gelukkig een tempocross.”

Bij een bezoek aan het ziekenhuis, zaterdagavond, werden geen botbreuken geconstateerd. Iserbyt bepaalt na de wedstrijd in Baal of hij zondag ook in de wereldbekercross van Hulst van start gaat.

Voetbal: Nainggolan weer op huurbasis naar Cagliari

12.01 uur: Cagliari huurt Radja Nainggolan opnieuw van Internazionale. De 32-jarige middenvelder uit België maakt het seizoen af bij de nummer 15 van de Serie A.

Vorig seizoen werd Nainggolan ook al gehuurd van Inter. Afgelopen zomer keerde hij weer terug in Milaan, maar hij kreeg in de eerste seizoenshelft weinig speeltijd van trainer Antonio Conte.

Tussen 2010 en 2014 speelde Nainggolan ook voor Cagliari en zijn goede spel werd beloond met een transfer naar AS Roma. In 2018 nam Inter hem over.

Cagliari speelt zondag thuis tegen Napoli.

Voetbal: Burnley in handen van Amerikaanse investeringsmaatschappij

11.13 uur: De Engelse voetbalclub Burnley is donderdag definitief overgenomen door de Amerikaanse investeringsgroep ALK Capital. De investeringsmaatschappij heeft 84 procent van de aandelen gekocht.

„Vandaag markeert een nieuw tijdperk voor Burnley, aangezien we onderdeel worden van deze historische voetbalclub en voortbouwen op het indrukwekkende werk dat iedereen bij Burnley heeft verricht om er een financieel stabiele, gevestigde Premier League-club van te maken die een ontmoetingsplek is voor de lokale gemeenschap”, zei zakenman Alan Pace.

„Met een rijke traditie, een goede academie en een gepassioneerde schare fans heeft deze club een solide basis om op voort te bouwen. Dit is het begin van een spannende reis voor de hele Clarets-familie.”

Bij Burnley staat Erik Pieters onder contract. De ploeg staat zestiende in de Premier League met 16 punten na vijftien duels.

Voetbal: Honda al na klein jaar weg bij Braziliaanse club Botafogo

10.19 uur: Keisuke Honda vertrekt al na een jaar bij de Braziliaanse club Botafogo. De 34-jarige Honda verliet in januari van dit jaar Vitesse voor een avontuur in Zuid-Amerika, dat geen groot succes is geworden.

„Zoals jullie weten, verlaat ik Botafogo. Ik heb al jullie kritiek op het gebrek aan resultaten geaccepteerd. Kritiek is normaal en ik kom niet met excuses. Ik ben ook teleurgesteld en het spijt me”, schreef Honda op sociale media.

„Ik ben jullie erg dankbaar voor alles wat jullie hebben gedaan. Het was een geweldige ervaring en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt zoals bij mijn aankomst op de luchthaven en bij het stadion. Ik heb deze beslissing genomen om persoonlijke en professionele redenen.” Honda werd een jaar geleden in Rio de Janeiro groots onthaald door de fans van Botafogo.

In 27 wedstrijden kwam Honda slechts 3 keer tot scoren. Botafogo staat negentiende in de Braziliaanse competitie en stevent af op degradatie.

Eind vorig jaar speelde Honda kortstondig voor Vitesse, maar zijn terugkeer in Nederland bleek geen succes. Tussen 2008 en 2010 was Honda wel succesvol bij VVV-Venlo, waarna hij naar CSKA Moskou verkaste. Later speelde hij ook voor AC Milan.

Basketbal: LeBron James luistert verjaardag op met fraaie mijlpaal en zege

07.43 uur: LeBron James heeft in San Antonio zijn 36e verjaardag opgeluisterd met een fraaie mijlpaal. In het met door zijn club LA Lakers met 121-107 gewonnen duel met San Antonio Spurs was hij voor de duizendste wedstrijd op een rij goed voor ’double digits’, oftewel minimaal tien punten.

James nam tegen de Spurs 26 punten voor zijn rekening. In het tweede kwart bezorgde hij de Lakers met zijn tiende punt een 46-37-voorsprong. De reeks van duizend begon op 6 januari 2007 toen James nog uitkwam voor Cleveland Cavaliers.

„Ik probeer gewoon in het moment te leven en door te gaan om mijn spel te verbeteren en de samenwerking met mijn teamgenoten te verbeteren zodra ik op het veld sta”, zei James, die al zijn halve leven in de NBA actief is.

„Ik ben al 18 jaar gezegend om het spel te spelen waar ik van hou en hopelijk kan ik op een hoog niveau blijven spelen.” Vorig jaar pakte James met de Lakers de NBA-titel. Ook in 2012, 2013 en 2016 pakte hij de titel.

Bij de Spurs werd Becky Hammon de eerste vrouw ooit die een NBA-team leidde. De assistent nam het over van coach Gregg Popovich, die werd weggestuurd na commentaar op de leiding.