Ajax haalt streep door Ødegaard

Ajax zag in Ødegaard een belangrijke kandidaat om een mogelijk vertrek van Hakim Ziyech op te vangen. De Real Madrid-huurling speelde afgelopen seizoen bij Vitesse. Eerder droeg Ødegaard ook één seizoen het shirt van SC Heerenveen.

Ødegaard lijkt op weg naar het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, de oud-coach van Ajax. De Duitse topclub nam onlangs Daley Sinkgraven over van de Amsterdammers. In tegenstelling tot Ajax hebben de Duitsers het voordeel dat zij al zeker zijn van de groepsfase van de Champions League, die de Amsterdammers via twee voorronden nog moet zien te bereiken.

Op de lange termijn blijft het eerste van Real Madrid halen de ultieme droom van Ødegaard, liet de Noor eerder weten. „Wat Real vaker met spelers heeft gedaan, is bijvoorbeeld verkopen, met daarbij een terugkoopoptie. Dat zou een optie kunnen zijn, of weer uitgeleend worden. Maar het hangt af van hoe zij erover denken en van de interesse van andere clubs.”