Australian Open: Djokovic klopt Zverev, sensatie Karatsev en Williams door

Djokovic had eerder in het toernooi last van een buikblessure. In zijn voorgaande partij tegen de Canadees Milos Raonic, die in vier sets ten onder ging, ondervond Djokovic echter al weinig hinder meer van fysieke problemen. Ook in het duel met Zverev maakte hij een vrijwel fitte indruk.

Voor Djokovic was het zijn zesde zege tegen Zverev in acht onderlinge duels. De achtvoudige kampioen versloeg de grillige Duitser op basis van kwaliteit en karakter. Vooral in de cruciale derde set toonde Djokovic zijn mentale kracht.

Bij een achterstand van 4-1 won hij vijf games op rij. Na het winnende punt in die set schreeuwde hij het uit van vreugde en strijdlust. Zverev gaf zich na die teleurstellende reeks echter nog niet gewonnen. Hij kwam snel op een voorsprong van 3-0, maar liet in de vierde game drie breakkansen liggen. Daarna was de Duitser opnieuw van slag.

In de achtste game gloorde iets van herstel, maar Djokovic wist koelbloedig opnieuw twee breakpoints weg te werken (4-4). Op 6-5 kreeg Zverev nog een setpoint op de service van de Serviër, die echter overeind bleef en daarna in de tiebreak toesloeg op zijn tweede matchpoint met zijn 23e ace.

Williams in twee sets langs Halep

Serena Williams wist eerder op de dag overtuigend de halve finales te bereikt van de Australian Open. De 39-jarige Amerikaanse rekende in twee sets af met de 10 jaar jongere Roemeense Simona Halep, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De zevenvoudig kampioene zegevierde met twee keer 6-3.

Williams had vanaf de beginfase het beste van het spel, maar leverde in de derde game nog wel haar service in. Daardoor kon Halep terugkomen tot 2-2. In de zesde game verloor de Roemeense echter opnieuw haar servicebeurt, waarna de Amerikaanse de setwinst resoluut veiligstelde.

Halep begon sterk aan de tweede set (0-2 en 1-3), maar maakte te veel fouten om Williams echt in moeilijkheden te brengen. De tweevoudig grandslamwinnares verloor vier servicebeurten op rij, waardoor een derde set er niet meer in zat. Halep wacht in Melbourne nog op haar eerste titel. De Roemeense verloor voor de tiende keer van Williams in twaalf onderlinge partijen.

Mede dankzij haar sterke optreden tegen Halep behoort de huidige nummer 11 van de wereld nu weer tot de titelfavorieten. Williams oogt krachtig, scherp en afgetraind in Melbourne. Door haar goede fysieke gesteldheid kan ze nu ook weer de langere rally’s aan. „Dit was mijn beste wedstrijd tot dusver”, concludeerde Williams kort na afloop voldaan. „Ik wist dat ik tegen de nummer 2 van de wereld het beste van mezelf moest laten zien. Dat heb ik gedaan en dat stemt me zeer tevreden.”

Williams hoopt in Melbourne de Australische Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, eindelijk te evenaren. Vier jaar geleden won de Amerikaanse routinier in Australië voor het laatst een grand slam. Sindsdien verloor ze liefst vier finales.

Williams speelt in de halve eindstrijd tegen de Japanse Naomi Osaka, die simpel Hsieh Su-Wei uit Taiwan uitschakelde: 6-2 6-2.

Aslan Karatsev is de verrassing van deze Australian Open Ⓒ ANP/HH

Sprookje Karatsev duurt voort

Het sprookje van Aslan Karatsev is nog altijd niet ten einde. De Rus heeft geplaatst zich voor halve finale van de Australian Open. Hij versloeg in de kwartfinale de gehavende Greorg Dimitrov in vier sets 2-6 6-4 6-1 6-2.

De wedstrijd begon aanvankelijk nog goed voor Dimitrov, die in de vorige ronde Dominic Thiem uitschakelde. De Bulgaar won de eerste set vrij eenvoudig. Ook in de tweede set leek het goed te gaan voor Dimitrov, totdat halverwege zijn bekken begon op te spelen. Hierdoor kon hij zich amper verweren tegenover de Rus, die vervolgens vrij probleemloos zich kon plaatsen voor de halve eindstrijd.

Dat betekende een absoluut unicum voor de 27-jarige Karatsev, die in zijn loopbaan niet eerder in actie kwam op het hoofdtoernooi in Melbourne. De nummer 114 moest zich enkele weken terug nog door de voorrondes heen worstelen. Hij is daardoor de vijfde qualifier ooit die zich bij de mannen weet te plaatsen voor de laatste vier van een grand slam.

„Een onbeschrijflijk gevoel, voor de eerste keer bij de laatste vier. Het is ongelooflijk”, liet hij glunderend weten. „Ik had moeite in de beginfase om mijn zenuwen in bedwang te houden, maar vanaf de tweede set kwam ik gelukkig beter in mijn spel.”

Karatsev speelde tot de Australian Open het grootste deel van zijn carrière op de ATP Challenger Tour. Op dat tweede niveau trachtte hij zoveel mogelijk punten, en prijzengeld, binnen te halen om te kunnen stijgen op de wereldranglijst. In Melbourne beleeft hij nu zijn grote doorbraak. Eerder in het toernooi versloeg hij ook al onder anderen de als achtste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman en de Canadees Felix Auger-Aliassime, de nummer 20 van de plaatsingslijst.

Karatsev speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic en de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Osaka sterk tegen Hsieh

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de laatste vier van de Australian Open. In de kwartfinale zette ze met 6-2 6-2 Su-Wei Hsieh uit Taiwan opzij.

De 23-jarige tennisster, de nummer twee van de wereld, kwam geen moment in de problemen. Uiteindelijk had ze iets meer dan een uur nodig om haar 35-jarige opponente te verslaan.

Daarmee beleefde Osaka een stuk makkelijkere wedstrijd dan een ronde eerder. In haar vorige partij overleefde Osaka nog twee matchpoints en versloeg met grote moeite de Spaanse Garbiñe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte.

Hsieh Su-Wei was in Melbourne de oudste speelster die haar debuut maakte in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Ze had geen schijn van kans tegen de felle Osaka, die de matige service van haar opponente succesvol aanpakte. „Ik ben heel blij met de manier waarop ik vandaag heb gespeeld”, liet de Japanse weten. „Het was lastiger dan de cijfers laten zien. Het was toch wel weer een heel gevecht met haar.”

Beide speelsters troffen elkaar in 2019 eveneens in Melbourne. Osaka won destijds moeizaam in drie sets van Hsieh Su-Wei nadat ze de eerste set had verloren en in de tweede set eerst nog haar service had ingeleverd. De Japanse veroverde nadien de titel in Australië.

Osaka speelt in de halve finale tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Serena Williams en de Roemeense Simona Halep. „Wie het ook wordt, ik zal er van genieten. De partijen van Serena bekijk ik sowieso altijd.”

De drievoudig winnares van een grand slam staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning op de US Open. Ze werd vorig jaar in Melbourne in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse tiener Coco Gauff.