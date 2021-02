Australian Open: Sensatie Karatsev verslaat gehavende Dimitrov, Osaka naar halve finale

De wedstrijd begon aanvankelijk nog goed voor Dimitrov, die in de vorige ronde Dominic Thiem uitschakelde. De Bulgaar won de eerste set vrij eenvoudig. Ook in de tweede set leek het goed te gaan voor Dimitrov, totdat halverwege zijn bekken begon op te spelen. Hierdoor kon hij zich amper verweren tegenover de Rus, die vervolgens vrij probleemloos zich kon plaatsen voor de halve eindstrijd.

Dat betekende een absoluut unicum voor de 27-jarige Karatsev, die in zijn loopbaan niet eerder in actie kwam op het hoofdtoernooi in Melbourne. De nummer 114 moest zich enkele weken terug nog door de voorrondes heen worstelen. Hij is daardoor de vijfde qualifier ooit die zich bij de mannen weet te plaatsen voor de laatste vier van een grand slam.

Karatsev speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic en de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Osaka sterk tegen Hsieh

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de laatste vier van de Australian Open. In de kwartfinale zette ze met 6-2 6-2 Su-Wei Hsieh uit Taiwan opzij.

De 23-jarige tennisster, de nummer twee van de wereld, kwam geen moment in de problemen. Uiteindelijk had ze iets meer dan een uur nodig om haar 35-jarige opponente te verslaan.

Daarmee beleefde Osaka een stuk makkelijkere wedstrijd dan een ronde eerder. In haar vorige partij overleefde Osaka nog twee matchpoints en versloeg met grote moeite de Spaanse Garbiñe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte.

Naomi Osaka in actie tijdens haar kwartfinalepartij Ⓒ ANP/HH

Hsieh Su-Wei was in Melbourne de oudste speelster die haar debuut maakte in de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Ze had geen schijn van kans tegen de felle Osaka, die de matige service van haar opponente succesvol aanpakte. „Ik ben heel blij met de manier waarop ik vandaag heb gespeeld”, liet de Japanse weten. „Het was lastiger dan de cijfers laten zien. Het was toch wel weer een heel gevecht met haar.”

Beide speelsters troffen elkaar in 2019 eveneens in Melbourne. Osaka won destijds moeizaam in drie sets van Hsieh Su-Wei nadat ze de eerste set had verloren en in de tweede set eerst nog haar service had ingeleverd. De Japanse veroverde nadien de titel in Australië.

Osaka speelt in de halve finale tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Serena Williams en de Roemeense Simona Halep. „Wie het ook wordt, ik zal er van genieten. De partijen van Serena bekijk ik sowieso altijd.”

De drievoudig winnares van een grand slam staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning op de US Open. Ze werd vorig jaar in Melbourne in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse tiener Coco Gauff.