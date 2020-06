El Ghazi: ’Wel wat angst voor coronavirus bij spelers’

El Ghazi hervat met zijn club Aston Villa op 17 juni de Premier League met een thuisduel tegen Sheffield United. De voormalig Ajax-speler is er klaar voor. „We trainen keihard en weten wat ons te doen staat. We willen overleven in de Premier League, dat is onze doelstelling. Daar is heel het team zich bewust van”, stelt El Ghazi, die met Aston Villa de negentiende plek bezet.

In de voetbalpodcast legt El Ghazi precies uit welke voorzorgsmaatregelen in Engeland worden genomen om de Premier League op een veilige manier te kunnen herstarten. Zo moet hij bij aankomst op de club eerst zijn paspoort laten zien en ook worden de spelers twee keer per week getest op corona.

Binnen de selectie werd doelman Pepe Reina zo’n twee maanden geleden getroffen door Covid-19 en de vader van trainer Dean Smith overleed zelfs aan het coronavirus. „Dat is heel vervelend voor de trainer. Dat nieuws liet ons ook wel even schrikken”, zegt El Ghazi. „Binnen de groep is er ook wel wat angst. Zo heeft Pepe Reina in onze groepsapp ook gezet dat je het echt niet moet onderschatten. Hij heeft twee weken op bed gelegen met koorts en pijn op de borst, waardoor hij nauwelijks kon ademhalen. Daardoor heeft een aantal jongens wel stress gekregen. Nu we weer trainen, getest worden en elke dag onze temperatuur wordt gemeten, is de rust wel teruggekeerd.”

Boussatta sprak niet alleen over de ontwikkelingen rond zijn vijf koffiebars, maar ook over het besluit van de KNVB om in een vroeg stadium het deels gespeelde Eredivisieseizoen nietig te laten verklaren. Ook laat de voormalig rechtsbuiten zijn hart spreken over AZ. Hij vindt dat er te makkelijk wordt geoordeeld over de acties van algemeen directeur Robert Eenhoorn en directeur voetbalzaken Max Huiberts bij de Alkmaarders. ,,Ik had hetzelfde gedaan als ondernemer. Het land is te klein als het andersom was gebeurd met Ajax. En dat terwijl zij met een herenakkoord de jeugdopleiding van AZ plunderen.”