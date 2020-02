Coach Maurizio Sarri hekelt sloom voetbal Juventus

„In de trainingen gaat de bal rond met 200 kilometer per uur, maar het vreemde is dat dit niet gebeurt in wedstrijden. In de training werken ze twee keer zo hard als ze tegen Lyon deden”, aldus de coach van onder anderen Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt.

Sarri heeft dit seizoen al vaker gezien dat de ’Oude Dame’ moeite heeft met zijn spelopvatting van snel afspelen en doorstoten in de defensie van de tegenstander. De Italiaanse kampioen valt in zijn ogen te vaak terug op het behoudende spel dat Juventus kenmerkte onder zijn voorganger Massimiliano Allegri.

„Vooral de eerste helft was de passing heel traag en daarom hadden we het zo moeilijk. De tweede helft was beter, maar niet goed genoeg voor een wedstrijd in de Champions League”, meende Sarri.