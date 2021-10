Steven Bergwijn traint weer bij Tottenham, dat duo mist tegen Vitesse wegens corona

Om wie het gaat is niet vermeld. De twee hebben donderdag nog wel met de selectie getraind. Ze gaan nu tien dagen in isolatie en missen de komende wedstrijd tegen Newcastle United, vervolgens de wedstrijd tegen Vitesse in de Conference League en de Londense derby tegen West Ham United.

Vitesse krijgt mogelijk wel te maken met Steven Bergwijn. De vleugelaanvaller raakte vorige maand geblesseerd tijdens de 6-1 overwinning van het Nederlands elftal op Turkije. Inmiddels traint hij weer volledig mee, zo liet Nuno weten.

Het is alleen nog de vraag of hij dit weekend al in actie komt voor de nummer acht van de Premier League. „Nu gaat het erom dat hij weer wedstrijdfit wordt. We weten nog niet of hij zal spelen tegen Newcastle, want we moeten eerst iedereen bij elkaar krijgen. Dan zullen we beslissen wie in de selectie zit.”