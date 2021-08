Bundesliga: Van Bommel aan kop met Wolfsburg, Dortmund en Malen onderuit, zege Leverkusen

Malen begon naast Erling Braut Haaland aan de aftrap en zag zijn ploeg via Vincent Grifo al na zes minuten op een 1-0 achterstand komen. Nadat Malen een gele kaart had moeten incasseren, tekende Roland Sallai aan het begin van de tweede helft voor de 2-0.

Via een eigen goal van Yannik Keitel kwam Borussia halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd, maar een nederlaag werd niet voorkomen. Ruim tien minuten voor tijd werd Malen gewisseld.

Donyell Malen strijdt om de bal met Freiburg-middenvelder Jonathan Schmid. Ⓒ AFP

Van Bommel

Trainer Mark van Bommel is met VfL Wolfsburg na twee duels nog zonder puntenverlies. De club won in de slotfase met 2-1 bij Hertha BSC en staat nu zelfs bovenaan in de Bundesliga.

Een benutte strafschop van Dodi Lukebakio zette Die Wölfe na een uur spelen op achterstand. Een kwartiertje later was het weer gelijk door een treffer van Ridle Baku. Het was Lukas Nmecha die de ploeg van Van Bommel in de 88e minuut de overwinning bracht.

Wout Weghorst, die de hele wedstrijd speelde, kon geen bres in de defensie van Hertha slaan. Bij de ploeg uit Berlijn werd Javairo Dilrosun halverwege de tweede helft gewisseld, Deyovaisio Zeefuik mocht vijf minuten voor tijd invallen.

Dodi Lukebakio tekent vanaf de penaltystip voor de 1-0 voor Hertha BSC tegen het Wolfsburg van Mark van Bommel. Ⓒ AFP

Van Bommel is pas de derde Nederlandse trainer die zijn twee eerste wedstrijden in de Bundesliga weet te winnen. In het seizoen 1980/81 lukte dat Rinus Michels (FC Köln), vier jaar geleden slaagde Peters Bosz er bij Borussia Dortmund in.

Leverkusen langs tam Mönchengladbach

Bayer Leverkusen heeft een eenvoudige overwinning geboekt op een tam Borussia Mönchengladbach. De thuisploeg zegevierde met 4-0.

Gladbach-doelman Yann Sommer had de pech dat al na 3 munten spelen een schot van Mitchel Bakker via de paal op zijn been kwam en in het doel rolde. Patrik Schick schoot na 8 minuten de tweede treffer van de thuisploeg binnen na goed voorbereidend werk van Moussa Diaby.

Marcus Thuram en Stefan Lainer vielen in de eerste helft geblesseerd uit voor Gladbach, dat terug in de wedstrijd had kunnen komen. Lars Stindl zag zijn strafschop echter gestopt worden door Leverkusen-keeper Lukas Hradecky.

In de tweede helft scoorde Diaby, na aangeven van Bakker, de 3-0 en zette Nadiem Amiri kort voor de tijd de eindstand op het bord. Leverkusen kwam door de overwinning op 4 punten uit twee duels, Gladbach bleef op 1 punt staan.

VfL Wolfsburg gaat nu aan kop in de Bundesliga. Hoffenheim en FC Köln kunnen zondag op gelijke hoogte komen. Köln is dan (17.30 uur) de tegenstander van Bayern München. Hoffenheim speelt tegen Union Berlin (15.30 uur).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga