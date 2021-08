Bundesliga: Van Bommel wint met Wolfsburg, Malen onderuit met Dortmund

Malen begon naast Erling Braut Haaland aan de aftrap en zag zijn ploeg via Vincent Grifo al na zes minuten op een 1-0 achterstand komen. Nadat Malen een gele kaart had moeten incasseren, tekende Roland Sallai aan het begin van de tweede helft voor de 2-0.

Via een eigen goal van Yannik Keitel kwam Borussia halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd, maar een nederlaag werd niet voorkomen. Ruim 10 minuten voor tijd werd Malen gewisseld.

Dodi Lukebakio tekent vanaf de penaltystip voor de 1-0 voor Hertha BSC tegen het Wolfsburg van Mark van Bommel. Ⓒ AFP

Van Bommel

Trainer Mark van Bommel is met VfL Wolfsburg na twee duels nog zonder puntenverlies. De club won in de slotfase met 2-1 bij Hertha BSC.

Een benutte strafschop van Dodi Lukebakio zette Die Wölfe na een uur spelen op achterstand. Een kwartiertje later was het weer gelijk door een treffer van Ridle Baku. Het was Lukas Nmecha die de ploeg van Van Bommel in de 88e minuut de overwinning bracht.

Wout Weghorst, die de hele wedstrijd speelde, kon geen bres in de defensie van Hertha slaan. Bij de ploeg uit Berlijn stond Javairo Dilrosun negentig minuten binnen de lijnen.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga