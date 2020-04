Dortmund-aanvoerder Reus kijkt over coronacrisis heen

Voor aanvoerder Marco Reus van Borussia Dortmund is dat aanleiding om al weer aan de titel te denken. „We willen nog steeds de titel winnen en ik denk dat we kampioen kunnen worden”, zei de 44-voudig international in Sport Bild.

„Alles is nog mogelijk. Ik hoop dat we het seizoen kunnen afmaken en een spannend titelgevecht kunnen beleven. Doel is de dominantie van Bayern München te doorbreken”, aldus Reus. In de Bundesliga staan nog negen speelronden op het programma. Bayern heeft aan kop van de ranglijst vier punten voorsprong op Dortmund. De club uit Beieren aast op zijn achtste kampioenschap op rij.

Reus liep begin februari een spierblessure op. „De druk om snel fit te worden is meestal veel groter. Nu gebruik ik de pauze om volledig te herstellen en mijn lichaam in topconditie te brengen”, aldus de 30-jarige Reus, die hoopt dat de competitie in mei kan worden hervat. „Spelen zonder publiek is een verstandige optie. Ik denk dat voetbal een enorme kracht heeft en in deze deprimerende tijd ook afleiding en beleving kan brengen met ’spookwedstrijden’.”