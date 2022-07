Novak Djokovic wint voor zevende keer Wimbledon en pakt 21e grandslam-zege

De opgave van de Australische tennisser leek bij voorbaat nog enigszins kansrijk. In onderlinge ontmoetingen stond hij immers 2-0 voor op Djokovic. Sterker nog, in die twee wedstrijden was hij nog nooit gebroken, zelfs zonder een breakpoint tegen te krijgen. Echter, Djokovic verloor voor het laatst op het heilige gras in Londen in 2017 (!). Toen van Tomas Berdych, waar hij ook nog eens moest opgeven door een blessure. 27 zeges op rij dus. Een prettige wedstrijd gewenst voor Kyrgios.

Tot 2-2 in de eerste set ging het gelijk op, maar de vijfde game moest Djoko op zijn eigen service - met een dubbele fout - inleveren. „Let’s go!”, riep Kyrgios vervolgens. Bij een 4-2 voorsprong liet de Australiër zijn eerste tweener los. Publiek op de banken, maar het punt was wel voor Djokovic.

Schreeuwend de games door

Maar bij 5-4 serveerde Kyrgios toch echt voor de setwinst. Na een paar keer deuce was het met een ace raak: 1-0 in sets voor Kyrgios. Net als in de kwart- en halve finale moest de titelverdediger in de wedstrijd komen. Hij begon de wedstrijd steeds meer te dicteren in de rally’s. De break kwam dan ook: 4-1 voor de Serviër. Bij 5-3 serveerde Djokovic voor de set, maar Kyrgios vocht hard en kreeg vier breekpunten. Maar de break kwam er niet: 1-1 in sets. In set 3 ging Djoko redelijk snel door zijn servicegames, terwijl Kyrgios toch steeds de nodige moeite had. Bovendien zat de Australiër te schreeuwen tussen de games door. Richting fans en zijn eigen staf op de tribune.

Nick Kyrgios was weer regelmatig aan het klagen. Ⓒ ANP/HH

Bij 4-4 en op eigen service bracht hem dat ook van zijn pad af. Djokovic brak, kwam op 5-4 en serveerde voor de set. Met een hawkeye kwam de zesvoudig kampioen op setpunt en die was direct raak: 6-4. Ook in de vierde set ging het gelijk op. Weinig breekkansen, wel veel goede servicegames. Zeker Djoko was vanaf de achterlijn niet te kloppen. De umpire en de lijnrechters waren overigens niet echt in vorm, vaak in het nadeel van Kyrgios. Tot onvrede van de in een grandslam-finale debuterende Australiër, die vaak de dialoog wist aan te gaan met de umpire.

Hoe dan ook, set 4 ging naar een tiebreak. Direct pakte Djokovic een minibreak. Een merkwaardige misser van de nummer 3 van de wereld bracht de rebreak terug. Een afzwaaier verder was het echter alweer 3-1 voor Djokovic en die liep vervolgens ook nog eens uit naar 6-1: vijf championship-points. De eerste twee werden op de service van Kyrgios nog weggewerkt. Bij 6-3 was het wel raak: game, set, match and championship.