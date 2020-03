Sport Kort: Judobond verlengt olympische kwalificatie met een maand

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Judo: Judobond verlengt olympische kwalificatie met een maand

18.22 uur: De internationale judobond IJF heeft de olympische kwalificatieperiode met een maand verlengd, omdat heel wat toernooien deze weken niet doorgaan vanwege het nieuwe coronavirus. De judoka’s hebben nu tot en met 30 juni de tijd om punten te verzamelen voor de olympische ranglijst, op basis waarvan de tickets voor de Spelen in Tokio worden verdeeld.

Afgelopen week ging de Grand Prix in Rabat op last van de Marokkaanse autoriteiten niet door, nadat ook in het Noord-Afrikaanse land een persoon besmet was geraakt met het coronavirus. De IJF besloot om maandag om alle kwalificatietoernooien tot eind april te cancelen, waaronder de Grand Slam in Jekaterinenburg. Onduidelijk is of voor deze evenementen op korte termijn een nieuwe datum kan worden gevonden. De kwalificatieperiode voor de Spelen, die op 24 juli in Tokio beginnen, is alvast verlengd.

Roeien: Roeifederatie FISA schrapt wereldbekers in Italië

15.35 uur: De eerste twee wereldbekerwedstrijden roeien die dit voorjaar in Italië zouden worden gehouden, gaan niet door. De wereldbond FISA heeft de toernooien in Sabaudia (10-12 april) en Varese (1-3 mei) geschrapt vanwege het coronavirus, dat in Italië hevig rondwaart. Beide evenementen zullen dit jaar niet meer worden afgewerkt.

Het olympisch kwalificatietoernooi voor de Europese lidstaten, dat ook in Varese zou worden gehouden (27-29 april), is eveneens geannuleerd. De FISA onderzoekt nog de mogelijkheden om dat evenement elders te laten plaatsvinden.

Over de wereldbekerfinale in Luzern (22-24 mei) neemt de FISA later een besluit. Dat geldt eveneens voor andere internationale toernooien, zoals de EK in Poznan in Polen (5-7 juni) en de WK in Bled in Slovenië (16-23 augustus).

Technisch directeur Hessel Evertse van de Nederlandse roeibond probeert ondanks de afgelastingen zoveel mogelijk vast te houden aan de uitgestippelde voorbereidingsroute voor de nationale selectie naar de Zomerspelen van Tokio 2020. „Dat betekent dat onze planning niet wijzigt, maar locaties indien nodig wel. Een mannenploeg gaat nu op trainingskamp naar Portugal in plaats van Italië. De vrouwenselectie blijft voorlopig trainen op de vertrouwde Bosbaan. We liggen op koers voor Tokio en dat proberen we op deze manier ook zo te houden.”

Heiko Herrlich Ⓒ EPA

Voetbal: Herrlich aan het roer bij Augsburg

12.11 uur: Heiko Herrlich is de nieuwe trainer van FC Augsburg. De 48-jarige Duitser is de opvolger van de maandag ontslagen Martin Schmidt.

Herrlich was voor het laatst werkzaam bij Bayer Leverkusen, waar hij in december 2018 werd ontslagen en vervangen door Peter Bosz.

Augsburg, waar de Nederlander Jeffrey Gouweleeuw voetbalt, staat op de veertiende plaats. De club won na de jaarwisseling pas één keer, van Werder Bremen (2-1). Augsburg speelt zondag thuis tegen VfL Wolfsburg.

Een olympische ceremonie tijdens de Spelen in Rio (2016) Ⓒ Reuters

Spelen in nieuwe hoofdstad Indonesië?

08.58 uur: President Joko Widjojo van Indonesië bereidt een gewaagd bid op de Olympische Spelen van 2032 voor. Hij wil het grootste sportevenement ter wereld houden in de nog te bouwen nieuwe hoofdstad van het land. De president is in gesprek met bedrijven en investeerders over de financiering.

Indonesië maakte zijn belangstelling voor de organisatie van de Spelen in 2032 al twee jaar geleden bekend. De plannen nemen steeds serieuzere vormen aan, zeker nu de regering bekijkt of de nieuwe hoofdstad op het eiland Borneo de kandidaatstad voor het spektakel kan worden.

Voor de bouw van die nieuwe, nog naamloze hoofdstad is ongeveer 30 miljard euro nodig. De stad moet de huidige hoofdstad Jakarta vervangen, de zwaar vervuilde metropool die ook nog eens langzaam wegzinkt in zee.

Het Internationaal Olympisch Comité wijst de Spelen van 2032 in 2025 toe. Tokio is komende zomer gastheer. In 2024 zijn de Spelen in Parijs, Los Angeles organiseert ze in 2028.

Milwaukee Bucks-coach Mike Budenholzer Ⓒ AP

Basketbal: nieuwe tegenvaller voor Bucks

07.47 uur: Milwaukee Bucks maakt voor het eerst dit seizoen een lastige fase door in de Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploeg verloor met 109-95 van Denver Nuggets en dat was al de derde nederlaag op rij. De Bucks zijn nog altijd onbedreigd koploper in de oostelijke divisie van de NBA.

De Nuggets leunden vooral op Jamal Murray (21 punten), Paul Millsap (20 punten en 10 rebounds) en Jerami Grant (19 punten). De ploeg uit Denver is de huidige nummer drie in de westelijke divisie.

De Bucks speelden niet alleen zonder hun geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo, maar misten ook andere vaste krachten als Eric Bledsoe, George Hill en Khris Middleton. Kyle Korver was tegen de Bucks de beste schutter met 23 punten.