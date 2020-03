Sport Kort: Spelen in nog te bouwen stad Indonesië?

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Een olympische ceremonie tijdens de Spelen in Rio (2016) Ⓒ Reuters

Spelen in nieuwe hoofdstad Indonesië?

08.58 uur: President Joko Widjojo van Indonesië bereidt een gewaagd bid op de Olympische Spelen van 2032 voor. Hij wil het grootste sportevenement ter wereld houden in de nog te bouwen nieuwe hoofdstad van het land. De president is in gesprek met bedrijven en investeerders over de financiering.

Indonesië maakte zijn belangstelling voor de organisatie van de Spelen in 2032 al twee jaar geleden bekend. De plannen nemen steeds serieuzere vormen aan, zeker nu de regering bekijkt of de nieuwe hoofdstad op het eiland Borneo de kandidaatstad voor het spektakel kan worden.

Voor de bouw van die nieuwe, nog naamloze hoofdstad is ongeveer 30 miljard euro nodig. De stad moet de huidige hoofdstad Jakarta vervangen, de zwaar vervuilde metropool die ook nog eens langzaam wegzinkt in zee.

Het Internationaal Olympisch Comité wijst de Spelen van 2032 in 2025 toe. Tokio is komende zomer gastheer. In 2024 zijn de Spelen in Parijs, Los Angeles organiseert ze in 2028.

Milwaukee Bucks-coach Mike Budenholzer Ⓒ AP

Basketbal: nieuwe tegenvaller voor Bucks

07.47 uur: Milwaukee Bucks maakt voor het eerst dit seizoen een lastige fase door in de Amerikaanse basketbalcompetitie. De ploeg verloor met 109-95 van Denver Nuggets en dat was al de derde nederlaag op rij. De Bucks zijn nog altijd onbedreigd koploper in de oostelijke divisie van de NBA.

De Nuggets leunden vooral op Jamal Murray (21 punten), Paul Millsap (20 punten en 10 rebounds) en Jerami Grant (19 punten). De ploeg uit Denver is de huidige nummer drie in de westelijke divisie.

De Bucks speelden niet alleen zonder hun geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo, maar misten ook andere vaste krachten als Eric Bledsoe, George Hill en Khris Middleton. Kyle Korver was tegen de Bucks de beste schutter met 23 punten.