AZ dendert door in Waalwijk en treft Ajax of PSV in halve finale KNVB-beker

Wekenlang, wellicht zelfs maandenlang, werd in Alkmaar en omstreken met afgrijzen teruggedacht aan de seizoensouverture. Op een zonnige middag in augustus verloor AZ in Waalwijk met 1-0 van de Rooms Katholieke Combinatie. Doelpunt: Michiel Kramer. Wat een sof.

Ondanks een serie waarin AZ veertien wedstrijden op rij niet verloor, toog de Alkmaarse club getergd naar Brabant. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Dat bleek achteraf volstrekt overbodig, aangezien RKC-trainer Joseph Oosting het bekertoernooi volledig ongeschikt acht aan de competitie, waarin zijn ploeg traditiegetrouw tegen degradatie vecht.

HARAKIRI

Neem de beginopstelling: van de elf spelers die afgelopen weekeinde in de basis startten tegen Willem II, vonden slechts twee geel-blauwen zich terug in de basisopstelling: spits Jens Odgaard en Melle Meulensteen. Dat bleek, zoals AZ-wingback Yukinari Sugawara zou zeggen: harakiri, oftewel je reinste zelfmoord.

AZ kende geen genade met RKC Ⓒ ANP Pro Shots

Issam El Maach versnelde dat proces door ploeggenoot Yassin Oukili op de rand van zijn eigen zestien meter in dekking aan te spelen. Jordy Clasie snoepte hem attent de bal af, liet de bal via Owen Wijndal en Vangelis Pavlidis rondgaan waarna Dani de Wit de 0-1 in de touwen schoof.

PAVLIDIS

Ook bij de 0-2 zag de reservedoelman er niet gelukkig uit, toen hij een voorzet van Jesper Karlsson richting de inlopende Pavlidis tikte. De Griekse spits liep de bal met zijn linkervoet tot zijn eigen verrassing binnen: 0-2.

De wedstrijd leek gespeeld, maar uitgerekend op het momoment dat de gasten dachten dat ze lekker achterover konden leunen, kwamen RKC-spelers tot tweemaal toe oog in oog te staan met Peter Vindahl. Met behulp van zijn rechtervoet en de lat werkte de lange Deen de bal uit zijn doel, om een minuut later tot zijn opluchting te zien dat een stiftje van Iliass Bel Hassani voorlangs hobbelde.

VAR-PINGEL

De korte opleving van de thuisclub werd ’tenietgedaan’ door Serdar Gözübüyük. De ’VAR’ van dienst legde de bal van afstand op de stip, nadat Saïd Bakari de doorgebroken Owen Wijndal voor zijn voeten had gelopen. Scheidsrechter Edwin van de Graaf was de overtreding ontgaan. Jesper Karlsson pegelde de VAR-pingel in de kruising, goed voor zijn dertiende seizoentreffer.

De wedstrijd was gespeeld, zeker nadat Pavlidis in de eerste minuut na rust met een bekeken lobje de 0-4 dacht te hebben aangetekend. Opnieuw hing Gözübüyük aan de lijn met Van de Graaf, maar ditmaal in het voordeel van RKC. Pavlidis had een ’knietje’ buitenspel gestaan. Overigens had Oosting routinier Vurnon Anita en cultheld Richard van der Venne binnen de lijnen gebracht, voor Roy Kuijpers en Lennerd Daneels.

DROOMAFFICHE

Nadat het grote wisselen was begonnen, legde Jordy Clasie de bal met veel gevoel op invaller Zakaria Aboukhlal, die El Maach met een boogbal verschalkte (0-4). Clasie, die bij drie Alkmaarse treffers betrokken was, speelde een dijk van een wedstrijd. De Hongaarse linksback Milos Kerkez, afkomstig uit het oudste jeugdelftal van AC Milan, maakte in de slotfase zijn debuut voor de club uit Alkmaar.

De zege levert in het bekeravontuur in ieder geval een klapstuk van jewelste op: AZ treft begin maart óf PSV, de ploeg die zaterdagavond werd verslagen, óf erfvijand Ajax. De Amsterdammers waren vorig seizoen in de achtste finales veel te sterk voor AZ, dat deze competitie echter met 2-1 te sterk was in de Johan Cruijff Arena. Welke ploeg ook zaterdag uit de koker rolt, AZ speelt de bekerkraker in ieder geval thuis.