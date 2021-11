Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nageeye: marathon New York ’nachtmerrie’ door pijnlijke hamstring

09.03 uur: Abdi Nageeye heeft zondag tijdens de marathon van New York weer last gekregen van zijn hamstring. De klachten aan de achterkant van zijn bovenbeen spelen hem al jaren parten en blijven een kwetsbaar deel van zijn lichaam. „Het is al voor de derde keer in een grote marathon dat mijn hamstring mijn nachtmerrie is. Deze keer kreeg ik er al na 3 kilometer last van”, liet de winnaar van olympisch zilver weten op Instagram.

Nageeye ging in New York voor de winst, maar hij eindigde als vijfde in 2.11.39, ruim 3 minuten na de Keniaan Albert Korir, die na een solo van 10 kilometer won in 2.08.22. „Ik ben niet zozeer teleurgesteld, maar meer verdrietig. Ik ben dankbaar dat ik deze prachtige marathon mocht lopen en blij dat de grote stadsmarathons met zoveel mensen weer terug zijn, maar ik moet wel met mijn begeleidingsteam gaan bespreken hoe ik mijn hamstringsproblemen kan verlichten en verhelpen”, aldus de 32-jarige Nederlandse atleet van Somalische afkomst.

De klachten van Nageeye gaan terug naar het voorjaar van 2018, toen hij in een ijskoude en natte marathon van Boston als zevende finishte. Hij liep tijdens die race een scheurtje op in zijn linker hamstring, maar liep toch door. Sindsdien spelen in bijna elke wedstrijd de spierklachten op. Ook in het Japanse Sapporo, waar hij in augustus vrij sensationeel het zilver veroverde op de olympische marathon, had hij last van zijn hamstring. Twee keer voelde Nageeye toen een pijnscheut. „Dat was in het begin van de wedstrijd, maar gelukkig was het daarna over”, vertelde hij destijds.

Warriors steviger aan kop na zege op Rockets

07.45 uur: De basketballers van Golden State Warriors blijven het goed doen in de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 120-107 van Houston Rockets en verstevigde met die achtste zege van het seizoen de koppositie in de westelijke divisie. Jordan Poole was topscorer met 25 punten, vedette Stephen Curry noteerde 20 punten.

Kevin Durant was op dreef voor Brooklyn Nets, dat met 116-103 won van Toronto Raptors. De sterspeler produceerde 31 punten, 7 rebounds en 7 assists. Het was de tiende wedstrijd op rij dat Durant meer dan 20 punten scoorde. James Harden had ook een grote bijdrage aan de overwinning met 28 punten, 10 rebounds en 8 assists.

Regerend kampioen Milwaukee Bucks ging met 101-94 onderuit tegen Washington Wizards. Bradley Beal was de uitblinker bij de Wizards met 30 punten. Giannis Antetokounmpo deed zijn beste voor de Bucks met 29 punten en liefst 18 rebounds, maar de Griek kon de nederlaag van zijn ploeg niet afwenden.