Sport Kort: Staantribunes na ruim 30 jaar terug in Engeland

Staantribunes terug bij vijf clubs in Engelse voetbal

13.28 uur: Vijf clubs in het Engelse betaald voetbal mogen vanaf januari weer staanplaatsen aanbieden in hun stadions. Het gaat om Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea en Cardiff City. De Britse minister van Sport, Nigel Huddleston, heeft de clubs een vergunning gegeven.

Staantribunes verdwenen in de hoogste competities in Engeland na het stadiondrama in Hillsborough in 1989. Bij een paniekuitbraak kwam het publiek op een staantribune in de verdrukking, waarbij 97 supporters van Liverpool om het leven kwamen. Alle staanplaatsen in de Engelse stadions werden na die ramp vervangen door zitplaatsen.

Op verzoek van de clubs keren staantribunes terug, maar wel onder strenge voorwaarden en vooralsnog alleen in de vijf geselecteerde stadions. Zo moeten op de sta-gedeelten stoeltjes beschikbaar blijven. Een door de regering ingestelde instantie heeft de stadions geselecteerd voor het veilig staan op de tribunes. Vanaf 1 januari mag de proef in de praktijk worden uitgevoerd.

„Veiligheid staat absoluut voorop, maar fans verdienen verschillende opties over hoe ze van een wedstrijd kunnen genieten. Ik zal de voortgang van deze proef met belangstelling volgen”, zei minister Huddleston. Als de proef slaagt, mogen volgend seizoen mogelijk meer clubs weer staanplaatsen aanbieden.

MVV laat supporters gratis naar binnen na gestaakte wedstrijd

12.52 uur: MVV laat volgende week maandag bij de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch een paar duizend supporters gratis naar binnen. Iedereen die een los kaartje had gekocht voor de recente derby tegen Roda JC, krijgt een voucher om daarmee een gratis kaartje voor de ontmoeting met Den Bosch te bestellen. De Limburgse derby in Maastricht moest ruim een week geleden kort voor rust bij een stand van 0-0 worden gestaakt vanwege supportersrellen.

Volgens een woordvoerder van MVV gaat het om zo’n 3500 mensen die tegen Den Bosch zonder te betalen naar binnen mogen. De 1800 seizoenkaarthouders hebben sowieso al toegang tot De Geusselt.

Het is onduidelijk of volgende week maandag ook supporters van FC Den Bosch welkom zijn. „Alle voorzieningen in het uitvak zijn door de aanhangers van Roda JC namelijk grondig gesloopt”, zegt de woordvoerder. „En met grondig bedoel ik ook echt grondig. Zelfs de leidingen zijn uit de muur getrokken. Het is alsof er een bom is ontploft.” De voorzieningen moeten eerst op orde worden gemaakt voordat het uitvak in het stadion in Maastricht weer toegankelijk is.

Bij de derby tegen Roda JC zaten zo’n 6500 mensen in het stadion. Enkele minuten voor rust ging het mis nadat vuurwerk op het veld was gegooid. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen om supporters van het veld te halen. Volgens MVV gaat het om ongeveer 25 personen die zich misdroegen. Zij krijgen een stadionverbod van vijf jaar en een boete.

MVV heeft nog niet alle relschoppers geïdentificeerd. „Het gaat om een groep ’nieuwe’ mensen, die bij ons lang niet allemaal bekend zijn. Maar alles staat op camera”, zegt de woordvoerder. In theorie zou het kunnen dat de relschoppers tegen Den Bosch gratis naar binnen kunnen. „Maar als ze dan worden herkend door onze veiligheidsmensen, zijn ze de klos.”

De gestaakte wedstrijd tussen MVV en Roda wordt op 29 november uitgespeeld. Het is nog niet bekend of daar dan supporters bij mogen zijn.

Giro 2022 telt zeven etappes voor de sprinters

11.34 uur: De Ronde van Italië telt in 2022 zeven etappes die specifiek voor de sprinters zijn gemaakt. Dat meldt de organisatie van de Giro, die het routeschema van de 105e editie gefaseerd onthult. Eerder bracht ze naar buiten dat de ronde begint in Hongarije. Dinsdag worden de zogeheten heuveletappes bekendgemaakt.

De strijd om de roze trui begint op vrijdag 6 mei in Boedapest. De eerste etappe en derde etappe gaan over Hongaarse grond en staan te boek als sprintetappes. Op Italiaanse bodem zijn vervolgens nog vijf etappes waarin de sprinters normaal gesproken om de winst fietsen. „Het is een Giro met volop kansen voor de sprinters, hoewel de aankomst van de eerste etappe meer geschikt lijkt voor een sprinter die ook goed kan klimmen”, oordeelde de Italiaan Elia Viviani. „Ik zie zeker mogelijkheden om mijn prestatie van de Giro in 2018 te herhalen”, aldus de renner die dat jaar vier etappes won.

Nageeye: marathon New York ’nachtmerrie’ door pijnlijke hamstring

09.03 uur: Abdi Nageeye heeft zondag tijdens de marathon van New York weer last gekregen van zijn hamstring. De klachten aan de achterkant van zijn bovenbeen spelen hem al jaren parten en blijven een kwetsbaar deel van zijn lichaam. „Het is al voor de derde keer in een grote marathon dat mijn hamstring mijn nachtmerrie is. Deze keer kreeg ik er al na 3 kilometer last van”, liet de winnaar van olympisch zilver weten op Instagram.

Nageeye ging in New York voor de winst, maar hij eindigde als vijfde in 2.11.39, ruim 3 minuten na de Keniaan Albert Korir, die na een solo van 10 kilometer won in 2.08.22. „Ik ben niet zozeer teleurgesteld, maar meer verdrietig. Ik ben dankbaar dat ik deze prachtige marathon mocht lopen en blij dat de grote stadsmarathons met zoveel mensen weer terug zijn, maar ik moet wel met mijn begeleidingsteam gaan bespreken hoe ik mijn hamstringsproblemen kan verlichten en verhelpen”, aldus de 32-jarige Nederlandse atleet van Somalische afkomst.

De klachten van Nageeye gaan terug naar het voorjaar van 2018, toen hij in een ijskoude en natte marathon van Boston als zevende finishte. Hij liep tijdens die race een scheurtje op in zijn linker hamstring, maar liep toch door. Sindsdien spelen in bijna elke wedstrijd de spierklachten op. Ook in het Japanse Sapporo, waar hij in augustus vrij sensationeel het zilver veroverde op de olympische marathon, had hij last van zijn hamstring. Twee keer voelde Nageeye toen een pijnscheut. „Dat was in het begin van de wedstrijd, maar gelukkig was het daarna over”, vertelde hij destijds.

Warriors steviger aan kop na zege op Rockets

07.45 uur: De basketballers van Golden State Warriors blijven het goed doen in de Amerikaanse NBA. De ploeg won met 120-107 van Houston Rockets en verstevigde met die achtste zege van het seizoen de koppositie in de westelijke divisie. Jordan Poole was topscorer met 25 punten, vedette Stephen Curry noteerde 20 punten.

Kevin Durant was op dreef voor Brooklyn Nets, dat met 116-103 won van Toronto Raptors. De sterspeler produceerde 31 punten, 7 rebounds en 7 assists. Het was de tiende wedstrijd op rij dat Durant meer dan 20 punten scoorde. James Harden had ook een grote bijdrage aan de overwinning met 28 punten, 10 rebounds en 8 assists.

Regerend kampioen Milwaukee Bucks ging met 101-94 onderuit tegen Washington Wizards. Bradley Beal was de uitblinker bij de Wizards met 30 punten. Giannis Antetokounmpo deed zijn beste voor de Bucks met 29 punten en liefst 18 rebounds, maar de Griek kon de nederlaag van zijn ploeg niet afwenden.