Premium Het beste van De Telegraaf

Op bezoek bij jeugdclub Schreuder: ’Hoopten eigenlijk dat Alfred bij Brugge zou blijven’

Door Valerie Van Avermaet Kopieer naar clipboard

Alfred Schreuder Ⓒ ANP/HH

BARNEVELD - Amateurclub SDV Barneveld had net zo goed FC Schreuder kunnen heten. Het is de plaats waar Club Brugge-coach en toekomstig Ajax-trainer Alfred Schreuder (49) en ook de rest van zijn familie hun eerste stapjes in de voetbalwereld hebben gezet. En ook de plaats waar het tegenwoordig meer over Ajax gaat dan over SDV Barneveld zelf.