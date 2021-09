’Relatie tussen INEOS en Egan Bernal onder spanning na mislukte Vuelta’

Volgens L’Equipe is de relatie tussen Egan Bernal en de Britse formatie flink bekoeld na een teleurstellende Ronde van Spanje. Bernal eindigde daarin als zesde op ruim dertien minuten van Roglic en verloor in het slotweekend zijn witte trui aan Gino Mäder. Zijn ploeggenoot Adam Yates eindigde ook naast het podium met een vierde plek.

De Franse sportkrant schrijft dat er een verschil in visie is ontstaan. Bernal zou op vooral op gespannen voet leven met sportief directeur Matteo Tosatto. De Italiaan kon in Spanje niet kiezen tussen Yates en Bernal, waardoor de samenhang in de ploeg - met daarin onder meer Dylan van Baarle - verdween.

Ingelaste vakantie

Bernal - eerder dit jaar nog winnaar in de Giro d’Italia - zou een pauze hebben ingelast. Hierdoor is het de vraag of de Colombiaan dit seizoen in wedstrijdverband nog op de fiets klimt. Hij past sowieso voor het WK in Leuven van volgende week, al is het Vlaamse parcours sowieso niet op maat van de klassementsrenner.

Bij INEOS heeft Bernal nog een contract voor twee seizoenen. Toch zou Israel-Start Up Nation er happig op zijn om de 24-jarige coureur een contract aan te bieden. Bij die ploeg rijdt ook al zijn oude ploeggenoot Chris Froome.

Giuseppe Acquadro, de belangenbehartiger van Bernal, ontkent de geruchten: „Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar Egan is voorlopig gelukkig in het team.”