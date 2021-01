Feyenoord bevestigt verhuur Luciano Narsingh aan FC Twente

In het persbericht op de website nemen de Rotterdammers ook al afscheid van Narsingh. „Feyenoord wenst Luciano Narsingh succes in zijn verdere carrière”, zo staat er onderaan het bericht.

Narsingh kwam in juli 2019 transfervrij over van Swansea City. De overgang naar Feyenoord betekende voor hem een terugkeer naar de Eredivisie, waar hij eerder al speler was van sc Heerenveen en PSV. Narsingh, die gedurende dit seizoen steeds minder aan spelen toekwam, speelde in totaal 37 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

FC Twente kan de diensten van Narsingh goed gebruiken. Vorige week zag het tijdens de competitiewedstrijd tegen Ajax Vaclav Cerny uitvallen. De Tsjech was dit seizoen uitstekend op dreef voor de Tukkers en een vaste basisspeler.