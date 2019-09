’Cruz en Sanchez mochten elkaar totaal niet’

Feyenoord-coach Arie Haan in 1997 op het veld in De Kuip met de Argentijnen Julio Cruz (l.), Tati Montoya en Pablo Sanchez (r.). Ⓒ TLG ARCHIEF

ROTTERDAM - Met Marcos Senesi heeft Feyenoord voor het eerst in zeventien jaar weer een Argentijnse voetballer gecontracteerd. De laatste tot gisteren was Mariano Bombarda. De eerste keer dat Rotterdam-Zuid kennismaakte met spelers uit het land van Diego Maradona en Lionel Messi, was eind vorige eeuw al. Arie Haan (70), destijds trainer van Feyenoord, herinnert zich het nog goed.