Streaker CL-finale krijgt ’cadeau’ van UEFA

Van 320.000 naar 2,5 miljoen volgers ging Wolanski op Instagram, tot haar account „gehackt” werd. Intussen maakte ze een nieuwe account aan en is ze actief op Twitter. Ze beleefde naar eigen zeggen de „gekste periode uit haar leven.”

Wolanski, die momenteel op Ibiza vertoeft, zou nu van de „liefste kerel van de UEFA” een soort ereticket gekregen hebben, als herinnering aan de finale in het Wanda Metropolitano in Madrid.

Om iedereen eraan te herinneren dat ze goed is in het verstoren van voetbalwedstrijden, plaatste de Amerikaanse ook nog een video online waarbij ze een doelpunt scoort in de wedstrijd tussen River Plate en Boca Juniors. „I did it again”, schrijft ze bij de nep-video.

Wolanski is de vriendin van Youtuber Vitaly Zdorovetskiy, die het veld opliep tijdens de WK-finale in 2014 en daardoor een levenslang stadionverbod kreeg. Toch slaagde de ex-pornoacteur er dus in om reclame te maken voor zijn website, via zijn vriendin. Het Youtube-kanaal van de 27-jarige Rus heeft bijna 10 miljoen volgers.