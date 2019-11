Martens volledig hersteld van teenblessure

De 26-jarige linksbuiten kreeg tijdens de mondiale eindronde zoveel last van de teen, dat ze amper meer kon trainen. Met een verdoving kon Martens wel de WK-wedstrijden blijven spelen. Sindsdien bleef het lange tijd stil rondom de international van Oranje. Martens hervatte tweeënhalve week geleden al de groepstraining bij FC Barcelona.

Oranje komt pas in april van volgend jaar weer in actie. Op 10 april is Kosovo de tegenstander.