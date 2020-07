FIFA wil wel beste voetballers kiezen

Wereldvoetbalbond FIFA sluit niet uit dat dit jaar nog de prijzen worden uitgereikt aan de beste voetballers van de wereld.

Hoewel het voor 21 september geplande gala in Milaan is geschrapt, is een verkiezing nog niet van de baan. „We bekijken verschillende opties, in welke vorm we iets zouden kunnen doen”, aldus een woordvoerder van de FIFA tegen het Duitse persbureau DPA.

De FIFA houdt sinds 2016 weer een eigen verkiezing, nadat het enkele jaren samen opging met het voetbaltijdschrift France Football. Dat magazine besloot kortgeleden geen Gouden Bal uit te reiken aan de beste voetballers van Europa. Dat is voor het eerst sinds 1956.

Lionel Messi werd vorig jaar voor de zesde keer gekozen tot beste voetballer van de wereld. Hij bleef in de FIFA-verkiezing Cristiano Ronaldo en Virgil van Dijk voor.

De Europese voetbalbond UEFA is ook nog van plan de beste spelers en speelsters van afgelopen seizoen te eren, ondanks dat door de coronacrisis een aantal competities voortijdig is afgebroken. De genomineerden worden bekend gemaakt na de toernooien om de Champions Lreague en Europa League.