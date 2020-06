Zorgelijke ontwikkeling voor Nederlandse trainers

Alfred Schreuder Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Door het vertrek van Alfred Schreuder bij TSG Hoffenheim 1899 is het aantal Nederlandse trainers in de vijf grootste Europese competities in één klap gehalveerd. Alleen Peter Bosz, trainer van Bayer Leverkusen, vertegenwoordigt momenteel het eens zo befaamde en gewilde Nederlandse trainerskorps in de vijf toonaangevende competities.