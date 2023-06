Stadionverbod voor NAC-fan die auto scheidsrechter bekogelde

NAC laat in een statement weten: „Gelukkig had de auto van de arbiter geen schade. Met de bekentenis van de dader heeft de politie een proces verbaal opgemaakt. Een vertegenwoordiger van NAC heeft donderdag contact gehad met de scheidsrechter om namens de club excuus te maken voor het voorval.”

Scheidsrechter Kooij heeft besloten geen aangifte te doen. Een dag na het incident sprak de KNVB zijn afkeuring uit over wat er was voorgevallen. „Samen gaan we bekijken hoe we verder met deze situatie omgaan. Blijft onverlet dat dit soort acties belachelijk zijn en wij vinden dat scheidsrechters te allen tijde veilig hun werk moeten kunnen doen”, aldus een woordvoerder van de voetbalbond.