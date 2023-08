VIDEO Marseille-speler Mattéo Guendouzi op veld ingelicht over inbraak

Naar verluidt sloegen de dieven het slaapkamerraam aan diggelen. Eens binnen in de woning vonden zij een Rolex ter waarde van 200.000 euro. De partner van Guendouzi, die thuis was met hun tweejarige dochter, werd opgeschrikt door de geluiden en belde de politie. Niet veel later lukte het haar om de inbrekers te verjagen, die wel met het dure horloge aan de haal gingen. Er zou geen fysiek contact geweest zijn tussen de vrouw en de indringers.

De beelden van het moment dat Guendouzi werd ingelicht gaan rond op sociale media. De middenvelder wandelt van het veld na de verloren wedstrijd (1-2), maar net voor de spelerstunnel wordt hij tegengehouden door iemand van zijn club. Guendouzi grijpt bij het horen van het nieuws naar zijn haren. De Fransman, die in het recente verleden nog voor Arsenal speelde, was duidelijk in shock door het bericht.

Bekijk hier de beelden.