Weer nieuw blessuregeval bij Barcelona: Sergi Roberto mogelijk maanden afwezig

De 29-jarige Spanjaard wordt deze week in Finland geopereerd aan zijn rechterdijbeen. Volgens Spaanse media kan de revalidatie tot wel vier maanden duren, al doet Barça nog geen mededelingen over de duur van de absentie.

Daarmee is Roberto de zoveelste uitvaller van de voorbije maanden. Momenteel zitten verder Ansu Fati, Sergio Agüero (beiden niet voor het eerst dit seizoen), Pedri, Martin Braithwaith en Moussa Wagué in de ziekenboeg.

Roberto kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor FC Barcelona, dat zevende staat in La Liga en nog kans maakt op overwintering in de Champions League. Volgende week staat voor de Catalanen de belangrijke uitwedstrijd tegen Bayern München, reeds geplaatst voor de volgende ronde, op het programma.

Sergi Roberto is op de positie van rechtsback een concurrent van oud-Ajacied Sergiño Dest. Zaterdag speelt FC Barcelona in La Liga thuis tegen Real Betis. De ploeg heeft sinds de komst van trainer Xavi begin november, nog niet verloren.

Versterkingen

Algemeen directeur Ferran Reverter gaf woensdagochtend op een meeting aan dat er deze winter verder geïnvesteerd zal worden in de spelersgroep. Zowel in de winter als in de zomer komen er nieuwe spelers „laat daar geen twijfel over bestaan.” De club versterkte zich afgelopen maand al met Dani Alves. De rechtsback traint al mee en mag vanaf januari ook in actie komen.