Heat op 2-0 voorsprong tegen Celtics in Conference Finals

Basketbal: Miami Heat op 2-0 voorsprong in Conference Finals

07.43 uur: De basketballers van Miami Heat hebben in de NBA-finale van de Eastern Conference tegen Boston Celtics de voorsprong vergroot tot 2-0. Het werd in het tweede duel 106-101.

Het verschil werd in Orlando gemaakt in het derde kwart, waarin het 37-17 werd. Halverwege het duel leidden de Celtics nog met 60-47. Ook hadden ze in het tweede kwart 17 punten voorsprong. „We vinden het leuk om het moeilijk voor onszelf te maken”, zei Jimmy Butler van Miami Heat. „We zijn ’comeback kids’.”

De Sloveen Goran Dragic bewees opnieuw zijn waarde voor Heat door voor 25 punten te tekenen.

Zaterdag wordt het derde duel gespeeld. De ploeg die als eerste zeven duels weet te winnen in de Conference Finals, plaatst zich voor de NBA Finals. Miami won in de vorige ronde met 4-1 van Milwaukee Bucks en een ronde daarvoor met 4-0 van Indiana Pacers en heeft in de play-offs dus pas één nederlaag geleden.