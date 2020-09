Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Paardensport: Paard overleden tijdens tweede dag NK dressuur

12.08 uur: Op de tweede dag van het NK dressuur in Ermelo is een paard overleden. Het gaat om het dier Karsten van de Oostwal, een gezond wedstrijdpaard dat uitkwam in de para-dressuur.

Het paard viel tijdens het verkennen van de wedstrijdbaan en kwam niet meer overeind. De dierenarts was snel ter plaatse en die constateerde dat het paard was overleden. Hoogstwaarschijnlijk is het dier een natuurlijke dood gestorven, meldt de paardensportbond KNHS. Het paard is voor verder onderzoek overgebracht naar de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Donderdag nam Karsten van de Oostwal met zijn amazone Saskia Louise Meinema nog deel aan het eerste onderdeel.

Tennis: Roland Garros laat slechts 5000 mensen toe op tennispark

09.19 uur: Roland Garros laat tijdens het toernooi dagelijks slechts 5000 mensen toe op het park. Aanvankelijk zouden er iedere dag 11.500 mensen welkom zijn op het complex van het grandslamtoernooi in Parijs.

„De gezondheidssituatie in de regio Ile-de-France heeft de Parijse autoriteiten ertoe gebracht het aantal toeschouwers op Roland Garros te beperken tot 5000 per dag over het hele terrein van 12 hectare”, zei de Franse tennisbond in een verklaring.

Vorig jaar kwamen er, verdeeld over twee weken, 520.000 toeschouwers op het toernooi af. Dat was een record.

Roland Garros begint op zondag 27 september.

Honkbal: Yankees verbreken met vijf homeruns in een inning clubrecord

08.51 uur: De honkballers van New York Yankees hebben een clubrecord verbroken door vijf homeruns te slaan in een inning. De homeruns droegen bij aan een 10-7-overwinning op Toronto Blue Jays.

De Yankees zijn pas de zevende ploeg ooit in de Major League Baseball die vijf homeruns in dezelfde inning weten te slaan. Washington Nationals lukte het drie jaar geleden en New York Giants (1939), Philadelphia Phillies (1949), San Francisco Giants (1961), Minnesota Twins (1966) en Milwaukee Brewers (2006) gingen de Nationals al voor.

„Dat was sensationeel. Tot de bewuste inning waren we aan elkaar gewaagd en ineens begon iedereen enorm goed te slaan”, zei manager Aaron Boone van de Yankees na afloop.

Golf: Thomas neemt de leiding op US Open

08.20 uur: De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de leiding genomen op de US Open. De pas 27 jaar oude Thomas ging op de openingsdag op de Winged Foot Golf Club in New York rond in 65 slagen, 5 slagen onder het baangemiddelde.

Thomas noteerde zes birdies en slechts één bogey. Hij heeft een slag voorsprong op zijn landgenoten Patrick Reed en Matthew Wolff en de Belg Thomas Pieters.

Titelfavoriet Dustin Johnson, de winnaar in 2016, begon niet goed aan de US Open en staat al op 73 slagen. Johnson had op de vierde hole twee slagen meer nodig dan het baangemiddelde, een double bogey. Op de tweede dag moet Johnson, die gedeeld 71e staat, zijn best doen om de cut te halen. Johnson deelt de 71e plek met Tiger Woods.

Regerend kampioen Gary Woodland staat gedeeld 92e na een ronde van 74.

Basketbal: Miami Heat op 2-0 voorsprong in Conference Finals

07.43 uur: De basketballers van Miami Heat hebben in de NBA-finale van de Eastern Conference tegen Boston Celtics de voorsprong vergroot tot 2-0. Het werd in het tweede duel 106-101.

Het verschil werd in Orlando gemaakt in het derde kwart, waarin het 37-17 werd. Halverwege het duel leidden de Celtics nog met 60-47. Ook hadden ze in het tweede kwart 17 punten voorsprong. „We vinden het leuk om het moeilijk voor onszelf te maken”, zei Jimmy Butler van Miami Heat. „We zijn ’comeback kids’.”

De Sloveen Goran Dragic bewees opnieuw zijn waarde voor Heat door voor 25 punten te tekenen.

Zaterdag wordt het derde duel gespeeld. De ploeg die als eerste zeven duels weet te winnen in de Conference Finals, plaatst zich voor de NBA Finals. Miami won in de vorige ronde met 4-1 van Milwaukee Bucks en een ronde daarvoor met 4-0 van Indiana Pacers en heeft in de play-offs dus pas één nederlaag geleden.